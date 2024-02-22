حذف أغنية "كدابة" لحسام حبيب من يوتيوب ..تعرف على السبب

حذف موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب أغنية كدابة ، والتي كان قد طرحها الفنان حسام حبيب خلال الأيام الماضية .

وجاء قرار حذف الأغنية بسبب الاتهامات التي وجهها الملحن محمد شفيق لحسام حبيب وصناع أغنيته "كدابة" باقتباس مذهب الأغنية من أخرى أنتجها لمحمود عز منذ شهر تقريبا، وحملت اسم "بياعة".

اغنية “كدابة” من ألحان إسلام رفعت، وكلمات عمرو المصري، وتوزيع موسيقي أمين نبيل.

وأغنية “كدابة” تمثل عودة حسام حبيب الغنائية بعد غياب طويل، إذ كان آخر ألبوم له بعنوان فارق كتير عام 2016، وتلاه بآخر في عام 2017.

وكانت قد تمكنت أغنية كدابة للفنان حسام حبيب من الدخول إلى قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة في مصر ، عبر موقع يوتيوب .

واحتلت أغنية كدابة المركز السابع عبر موقع يوتيوب مصر ، بعد طرحها بـ 24 ساعة فقط ، حيث حققت ما يقرب من ربع مليون مشاهدة .