أخبار التعليم.. تعليمات مهمة من حقوق عين شمس بشأن تسجيل دورات المحكمة التدريبية.. وزير التعليم العالي ينعى الدكتور هاني الناظر

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

تعليمات هامة من حقوق عين شمس بشأن تسجيل دورات المحكمة التدريبية

أعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس، عبر صفحتها الرسمية “فيس بوك”، بعض التعليمات الهامة بشأن جلسات دورة المحكمة التدريبية لطلاب الفرقة الرابعة (الشعبة الإنجليزية)، للفصل الدراسي الأول لعام الجامعي (2024/2023).

وزير التعليم العالي ينعي الدكتور هاني الناظر

نعي الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادات الوزارة والجامعات والمراكز والمعاهد البحثية، وجميع مُنتسبي المجتمع الأكاديمي، ببالغ الحزن والأسى الدكتور هاني الناظر رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، داعين المولى - عز وجل - أن يتغمده بواسع رحمته وأن يُسكنه فسيح جناته وأن يُلهم ذويه الصبر والسلوان.

جامعة حلوان تنظم الملتقى القومي لتدريب قيادات الاتحادات الطلابية

شهدت قاعة حسن حسني بجامعة حلوان انطلاق فعاليات الملتقى القومي لتأهيل وتدريب قيادات الاتحادات الطلابية بالجامعات المصرية تحت شعار “شباب مصر.. مستقبل الجمهورية الجديدة”.

التعاون في مجال تأهيل الشباب لمواجهة تحديات المستقبل بمشاركة إماراتية

عقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع جمال بن حويرب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة؛ لمناقشة سُبل التعاون المشترك، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم للتطوير التكنولوجي، والدكتور هاني تركي المستشار الفني الرئيسي لمشروع المعرفة العربي، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

الطلاب مش هيفتحوا تيك توك|خبير تربوي يشيد بقرار حظر الموبايل في المدارس

أشاد الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس ، بالقرار الصادر من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بشأن حظر استخدام التلاميذ الموبايل في المدارس أثناء العملية التعليمية.

بالشراكة مع القومى للاتصالات|التعليم العالى تطلق مُبادرة لرفع وعى مُنتسبيها بأهمية الأمن السيبراني

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن مُبادرة بعنوان "تعليم عالي آمن رقميًا"، وذلك بالتعاون مع شركة الشرق الأوسط لخدمات تكنولوجيا المعلومات MCS "الموزع والشريك الإقليمي لحلول ومنتجات الأمن السيبراني فى مصر والقارة الأفريقية"، وبالشراكة مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وفي إطار توجيهات دعم التحول الرقمي وتعزيز الوعي لدى الكادر الحكومي بمخاطر حماية البيانات والشبكات وأهمية الأمن السيبراني.

مصطفى رفعت: التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي حجر الزاوية في بناء القدرات الوطنية

افتتح الدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات والرئيس الشرفي لمؤتمر لجنة قطاع علوم الحاسـب والمعلوماتية بالمجلس الأعلى للجامعات فعاليات مؤتمر القطاع، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والذي يقام بعنوان "دور تكنولوجيا المعلومات في تطوير قطاعات الدولة المصرية المختلفة في الجمهورية الجديدة" بحضورالدكتورة منى هجرس الأمين المساعد للمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور معتز خورشيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، والدكتورة يسري الجمل وزير التربية والتعليم الأسبق، والدكتورة إيمان ثروت رئيس لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية بالمجلس الأعلى للجامعات رئيس المؤتمر، والدكتور محمد هاشم عبد العزيز أمين لجنة القطاع ونائب رئيس المؤتمر.

الموافقة على تكليف 39 معيدا ضمن الدفعة الجديدة بجامعة سوهاج

وافق الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، على تكليف ٣٩ خريجا من أوائل الدفعات بكليات الهندسة، التمريض، التكنولوجيا والتعليم، والطب البيطري، موضحاً أن تلك القرارات أحدثت أصداء إيجابية وفرحة عارمة بين جميع منسوبي الجامعة، مقدماً خالص التهاني والتبريكات القلبية لجميع المعيدين الجدد.