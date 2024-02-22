رئيس التنمية الصناعية: تخصيص الأراضي للاستثمار يسهم في سد الفجوة الاستيرادية

قالت الدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية ، إن الدولة تعمل على سد الفجوة الاستيرادية من خلال تعميق التصنيع المحلي ودعم الإنتاج الوطني ، مشيرة إلي إجراء تسهيلات كبيرة في منح الرخص الصناعية.

وأضافت خلال ملتقى القاهرة الدولي للملابس والأقمشة ومستلزمات الإنتاج، أنه فيما يتعلق بالحصول على تراخيص البناء تم إجراء تسهيلات في الرخص بالتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة بحيث يكون الإجراء من خلال الهيئة فقط بحيث يتم تقليل الإجراءات أمام المستثمرين بحيث تكون رخص البناء خلال أسبوع.

وأشارت إلي أن الرخص في قطاع الملابس والغزل والنسيج تكون خلال سبعة أيام فقط لأنها أنشطة قليلة المخاطر ومن ثم يتم تسهيل الترخيص في أقل مدة زمنية، لافتة إلي أن الترخيص حاليا لا يترقب إجراء معاينة للمصنع بحيث يكون كافة الأوراق والرخص من خلال الهيئة فقط دون حاجة المستثمرين الذهاب الي الجهات الأخرى.

وقال حازم عناني نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن الهيئة وضعت تسهيلات مادية لتقليل التكلفة على المستثمرين وكذلك تسهيلات إدارية واجرائية، مشيرا إلي أن الهيئة تحرص على قبول الطلبات الخاصة بالأراضي بعد دراسة الموقف الفني والدراسة المقدمة من المستثمرين.

وأضاف نائب رئيس الهيئة، أن الخريطة الاستثمارية في مرحلتها السادسة توفر مساحات الأراضي المختلفة ويمكن للمستثمرين التقدم بطلب تخصيص الأراضي بشكل اليكتروني" اون لاين" بحيث يكون التعامل على تخصيص الأراضي عبر وسائل متعددة.

وذكر عناني أن الهيئة تساعد المستثمرين في دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية ، مؤكداً أن التوجه الحالي يركز على فرص استثمارية بعينها تساهم في سد الفجوة الاستيرادية ، على أن يكون المفاضلة بين المتقدمين وفق ضوابط تعميق الإنتاج المحلي وسد الفجوة الاستيرادية وتوفير الوظائف وإتاحة إنتاج يقلل الاستيراد.

ومن جانب آخر ، قال إن هناك 16 مجمع صناعي متعدد الأنشطة وبمساحات مختلفة لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة ، ويجري متابعة التخصيص والتسهيل على المتقدمين لهذه الوحدات الصناعية.