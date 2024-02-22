مدرس بقلب سف.اح.. قطع جثة تلميذه ووزعها بالقرية | تفاصيل الجريمة

أقدم مدرس على ارتكاب جريمة بشعة بعدما خطف طالبا وطلب فدية من أهله وبعد ذلك قام بقـ.تله.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الستامونى بمديرية أمن الدقهلية من (تاجر أدوات منزلية- مقيم بدائرة المركز) بتغيب نجله (طالب – مقيم بذات العنوان) عقب خروجه من المنزل لتلقى دروس تعليمية بإحدى القرى المجاورة ، وعقب محاولة الإتصال على هاتفه أجاب شخص "مجهول" وقرر بتواجد المتغيب رفقته وطلب مبلغا ماليا نظير إطلاق سراحه.

وفى وقت لاحق تبلغ للأجهزة الأمنية من بعض أهالى إحدى القرى بدائرة المركز بالعثور على جوال بلاستيكى مُلقى بإحدى الأراضى الزراعية بداخله جزء من جثمان المجنى عليه.

تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية ومديرية أمن الدقهلية أسفرت جهوده عن تحديد مرتكب الواقعة (مدرس - مقيم بذات القرية).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وقيامه بقتل المجنى عليه بإستخدام "سكين" ومطالبة أهليته بمبلغ مالى.. كما أرشد عن باقى أجزاء الجثمان بأحد المصارف المائية بدائرة المركز ، وأضاف بتخلصه من متعلقات المجنى عليه بإلقائها بأحد المجاري المائية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.