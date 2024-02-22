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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصر تنتهي من توقيع عقود مشروعات رأس الحكمة.. إعلامي يوضح

صدى البلد

قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، إنه تم الانتهاء من توقيع عقود المشروعات الاستثمارية في رأس الحكمة، وأضاف بكري على منصة التواصل الاجتماعي إكس" تويتر سابقا"، أن مصر لن تنكسر أبداً.

 الحكومة تتلقى عروضًا من تحالفات استثمارية دولية

وكانت وسائل إعلام أشارت مطلع فبراير الجاري إلى تلقي الحكومة عروضا استثمارية بمنطقة رأس الحكمة شمال البلاد بقيمة 22 مليار دولار، وفي 8 فبراير الجاري قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار حسام هيبة إن الحكومة تلقت عروضا من عدة تحالفات استثمارية دولية حول مشروع رأس الحكمة، وتم اختيار تحالف إماراتي لتنفيذ المشروع، مؤكداً أن الاستثمارات المبدئية للمشروع قد تزيد على 22 مليار دولار، ولن يتم ضخها على دفعة واحدة.

وهبط سعر الدولار في السوق الموازي ليصل إلى مستوى يتراوح بين 60 و63 جنيها خلال الأسبوع الجاري.

وتبلغ مساحة منطقة رأس الحكمة نحو 180 مليون متر مربع، وتعمل الحكومة المصرية على إعادة تخطيط منطقة الساحل الشمالي بالكامل مع إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة بالمنطقة تضم مشروعات سياحية وعمرانية وصناعية وزراعية.

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