الملا: نستهدف 7.5 مليار دولار استثمارات أجنبية بقطاعي البترول والغاز العام المالي المقبل

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن مصر تستهدف 7.5 مليار دولار استثمارات أجنبية بقطاع البترول والغاز العام المالي المقبل.

وقال طارق الملا، خلال لقاء له لبرنامج "صناع القرار"، عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامي الدكتور "شادي الزيات"، إن الدولة المصرية تسعى إلى أن يكون قطاع الطاقة أن يتواكب مع العالم للتطوير، مؤكدا أن مؤتمر “إيجيبس انطلق هذا العام في ثوب جديد ليتحول من مؤتمر للبترول إلى منصة شاملة”.



وتابع وزير البترول والثروة المعدنية، أنه استطعنا خلال السنوات الماضية أن نجعل “معرض إيجيس”، أن يكون به تاريخ محدد في الأجندة الدولية، وتنتظره الشركات المتخصصة في البترول والغاز.