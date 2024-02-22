عزبة البرج.. بلد الصيادين تعاني من ندرة الأسماك بسبب النوات الشتوية

ارتبطت النوات الشتوية، بشح الأسماك من الأسواق، فيعانى الصياديين بعزبة البرج بمحافظة دمياط، كل عام مع النوات الشتوية والتى ينتج عنها توقف رحلات الصيد خوفا على أرواح الصيادين وغرق المراكب.

النوات الشتوية متكررة وينتج عنها توقف تام لرحلات الصيد، مما يؤثر على المعروض من الأسماك.



عزبه البرج بلد الصيد والصيادين

يقول حسام خليل، رئيس جمعيه الصيادين بعزبة البرج، إنه برغم امتلاك تلام عزبة البرج 60% من حجم اسطول الصيد المصري، وهى بلد الصيد والصيادين، إلا أن مع هطول الأمطار وارتفاع الامواج تلجأ جمعية الصياديين بعزبة البرج إلى تحذير الصيادين من الخروج في رحلات الصيد بل يتم منعهم خوفا عليهم من ارتفاع الامواج وتعرض المراكب للغرق.

النوات الشتويه سبب في قلة المعروض من السمك

وأشار إلى أنه ارتبط ارتفاع أسعار الاسماك مع فصل للشتاء خاصة وقت النوات الشتوية نتيجة لقة المعروض من الأ سماك ولهذا نجد انه ومع بدايه فصل الشتاء كل عام يرتفع سعر الاسماك نتيجة لقلة المعروض، وعادة بيكون حلقه السمك هى الحل للشراء دون مبالغه فى الأسعار.

وأوضح أن أغلب الأسماك المعروضة بالأسواق ليست من عزبة البرج، ولكن من كفرالشيخ والاسكندرية، فيلجا التجار إلى شراء الأسماك من خارج دمياط لسد العجز.

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