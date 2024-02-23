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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

من غير بيض ..طريقة عمل القرنبيط المقرمش بدون زيت

صدى البلد

اذا كنتي تحاولين عمل القرنبيط بطريقة اقتصادية وغير مكلفة نقدم ليكي اليوم طريقة عمل القرنبيط المقرمشة بدون شرب زيت  

طريقة عمل القرنبيط المقلى
ثمرة قرنبيط متوسطة الحجم

ملح وكمون وفلفل أسود

كوب دقيق

بيضة 

كزبرة وشبت أخضر مفروم

عصير طماطم اختياري

ثوم مفروم

كوب لبن

معلقة صغيرة بيكنج بودر

زيت للقلي طريقة عمل القرنبيط المقلى 
في البداية قومي بتقسيم القرنبيط إلى زهور متوسطة الحجم

في إناء عميق ضعى الماء المغلى وملح وكمون

ضعى زهور القرنبيط في الماء المغلى لمدة 5 دقائق حتى تنضج.

قومي برفع زهور القرنبيط واتركيها تبرد ثم ابدأي في تحضير الخلطة .في إناء عميق ضعى الدقيق وملعقة صغيرة ملح وفلفل وكمون .

ضيفى الخضار المفروم والثوم المهروس وملعقة صغيرة بيكنج بودر وكوب لبن و البيض. 

يمكنك إضافة معلقة بقسماط مفروم أو نشا للحصول على قوام مقرمش .

قلبي الخليط جيدا حتى يصبح قوامه متماسكا أو كريمي.

في إناء عميق ضيفى الزيت بحيث يكون كثيفا ويغطى ثمرات القرنبيط، وضعيه على نار عالية.

قومى بوضع ثمرات القرنبيط في الخليط السابق وغطيه جيدا.ضعى الثمرات في الزيت الساخن ولا تقلبيها إلا بعد أن يتحول لونها إلى الذهبي.

ارفعى الثمرات الذهبية من الزيت وضعيها على مناديل المطبخ لكي تتخلص من الزيوت الزائدة.

في طبق التقديم رصي الثمرات وزينيها باللبقدونس

يمكنك تقديم هذا الطبق مع سلطة خضراء وطحينة ومخلل 

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