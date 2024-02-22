الزراعة: تحويل الطاقة الشمسية إلى كهربائية لاستخدامها في تطوير الري

قال الدكتور طارق صلاح، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الدقهلية، إننا اليوم سنلقي الضوء على أهم المشروعات التي تتولاها الدولة المصرية، وهو مشروع من مشروعات وزارة الزراعة باستخدام الطاقة الشمسية في الزراعة والتي تدخل ضمن رؤية الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة في 2030.



وأضاف « صلاح » خلال مكالمة هاتفية ببرنامج “مانشيت” على قناة "cbc" الذي يقدمه الإعلامي جابر القرموطي، أن الطاقة الشمسية هي طاقة نظيفة وقليلة التكلفة، موضحاً أن المشروع الموجود أمامنا في محافظة الدقهلية من أهم المشروعات الذي يمكن من خلاله تحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربائية نستخدمها في عملية تطوير الري.



وأشار وكيل وزارة زراعة الدقهلية، إلى أن عملية تطوير الري من ضمن أهم الأشياء التي وردت في استراتيجية وزارة الزراعة، وتطوير الري في الدلتا يوفر 7 مليارات متر مكعب من المياه التي تضخ في المشروعات الجديدة.

