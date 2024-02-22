عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الزراعة: تحويل الطاقة الشمسية إلى كهربائية لاستخدامها في تطوير الري

الري الحديث
الري الحديث

قال الدكتور طارق صلاح، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الدقهلية، إننا اليوم سنلقي الضوء على أهم المشروعات التي تتولاها الدولة المصرية، وهو مشروع من مشروعات وزارة الزراعة باستخدام الطاقة الشمسية في الزراعة والتي تدخل ضمن رؤية الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة في 2030.

وأضاف « صلاح » خلال مكالمة هاتفية ببرنامج “مانشيت” على قناة "cbc" الذي يقدمه الإعلامي جابر القرموطي، أن الطاقة الشمسية هي طاقة نظيفة وقليلة التكلفة، موضحاً أن المشروع الموجود أمامنا في محافظة الدقهلية من أهم المشروعات الذي يمكن من خلاله تحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربائية نستخدمها في عملية تطوير الري. 

وأشار وكيل وزارة زراعة الدقهلية، إلى أن عملية تطوير الري من ضمن أهم الأشياء التي وردت في استراتيجية وزارة الزراعة، وتطوير الري في الدلتا يوفر 7 مليارات متر مكعب من المياه التي تضخ في المشروعات الجديدة.
 

الطاقة الشمسية التنمية المستدامة الزراعة الري المشروعات الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيسي يصدق على تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية

قرار عاجل من الكهرباء بعد إعلان الحكومة وقف تخفيف الأحمال في رمضان

مصر للطيران تصدر بيانا بشأن اصطدام طائرة بعثة الأهلي في غانا

وداعا هاني الناظر.. السبب الحقيقي وراء وفاته

إجراء عاجل من الخارجية الإيرانية تجاه دولة خليجية

رد ناري.. إكرامي يوضح سبب عدم تعاقد الأهلي مع نجله شريف

الحكومة توافق على أكبر صفقة استثمار مباشر بالشراكة مع كيانات كبرى

وفاة هاني الناظر بعد صراع مع المرض

ترشيحاتنا

بايدن لعائلة نافالني: سأفرض عقوبات ضد روسيا | شاهد

عيار 21 مفاجأة.. سعر الذهب الآن في مصر

يوم نحس| الحوادث تلاحق فريقي الأهلي وبيراميدز قبل دوري الأبطال.. ماذا حدث لبعثتي الفريقين؟

هل يتسبب انتقال ثلاثي الزمالك إلى بيراميدز في ورطة لمجلس حسين لبيب؟

وكيل خطة النواب: موافقة الحكومة على صفقة الكيانات الكبرى بارقة أمل للاقتصاد

شعبة الذهب: الوقت مناسب للشراء الآن.. ونتوقع انخفاضات جديدة بالأسعار


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قمر وجميلة.. فاطمة ابنة محمد حماقي تشعل السوشيال ميديا بهذه الصور

بطريقة العربيات.. تدميس الفول بأسرار البائعين

لرمضان.. طريقة تخزين كفتة الأرز بخطوة واحدة

بدون فراخ أو بيض.. طريقة عمل البانيه الكداب تشعل السوشيال ميديا

فيديو

أرفض العمل مع روجينا.. هبة حسن تكشف أسباب تأخر مسيرتها الفنية

قفل اللعبة.. رامز جلال يستضيف نجوما جددا في برنامجه هذا العام

بلوجر مصرية شهيرة تشارك متابعيها لقطات لمنزلها بعد تعرضه للحريق

هيثم نبيل يكشف لـ صدى البلد كواليس فيلم عيسى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لولا دا سيلفيا الذى زارنا أخيرا

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

اﻟﻤﺰﻳﺪ