محمود سعد: الكنيسة المعلقة بنيت على برجين من حصن نابليون

قال الإعلامي محمود سعد، إن الكنيسة المعلقة بنيت على برجين من حصن نابليون، مضيفاً أن لاستدامة هذه الكنيسة مر عليها الكثير من الصعب والمشاكل مثل الحرق مرة تلو الآخرى وتم تجديدها أكثر من مرة.



وأضاف « سعد » خلال تقديمه لبرنامج “كامل العدد” على قناة "cbc" أن كل هذه إشارات للود التواصل بين المصريين، والديانات ليست سبب في اي مشاكل أو نزاعات بين شعب المصري وبعضه.



وأشار الإعلامي محمود سعد، إلى أن أي شخص يقول الدين انتشر بالقوة هذا غير صحيح لأن الجميع في أمان والشعب المصري واحد، ومن سنة 1921 أصبحت مصر ملك للدولة الإسلامية حتى الآن ، من والعباسيين والأيوبيين والفاطميين والمماليك.







