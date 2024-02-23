التسجيل بمسابقة الابتكار بجامعة حلوان .. عبر هذا الرابط

أعلنت جامعة حلوان عن إطلاقها مسابقة "فكرتك شركتك" النسخة الثالثة لمسابقة دعم الابتكار تحت عنوان " حلوان تبتكر" برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور عماد ابو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف مكتب تايكو حلوان لنقل ودعم وتسويق التكنولوجيا بإشراف الدكتور محمد الموصلي مدير المكتب، الدكتور أحمد حسن نائب مدير المكتب.

وتهدف المسابقة إلى تشجيع الطلاب والباحثين على تقديم حلول وأفكار تكنولوجية وعلمية مبتكرة تساهم في ربط البحث العلمي بالصناعة وحل مشاكل المجتمع والصناعة.

وستوفر المسابقة للفائزين فرصة تحويل أفكارهم إلى مشاريع صغيرة والاستفادة من دعم وتوجيه فريق الحاضنة التكنولوجية بالجامعة.

و يمكن الطلاب والباحثين للتقدم بأفكارهم ومشاريعهم المبتكرة من خلال الرابط التالي:

https://forms.gle/yKb5SkwnBoL2aG7V9

جدير بالذكر انه قد أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان خلال انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الـ21 والدولي الـ 4 الذى تنظمه كلية التربية جامعة حلوان بعنوان تحولات التعليم وإعداد المعلم فى ظل الأزمات العالمية والتغيرات المناخية، والذى عقد بمجمع الفنون والثقافة، أن المؤتمر يعد خطوة على طريق الإصلاح الشامل وبناء الكوادر المصرية للجمهورية الجديدة، حيث أن بناء الإنسان يبدأ بالتعليم.

وقال رئيس جامعة حلوان كلمته اننا نسعى دائما إلي جودة التعليم حيث أن دور الجامعة الاساسى هو تخريج خريجين مؤهلين لسوق العمل، مؤكدا على اهمية إجادة الطلاب للغة بجانب الحاسب الالى، مشيرا إلي دور الجامعة وخطواتها الجادة فى توفير المحتوى الرقمى للكتاب الجامعي.

و أوضح الدكتور قنديل ان الجامعة تبحث مع وزارة التربية التعليم لتدريب والاستعانة بالطلاب كمساعد مدرس.

وافاد بيان جامعة حلوان، بان الدكتور عمرو عزت سلامة الامين العام لاتحاد الجامعات العربية والوزير الاسبق للتعليم العالي والبحث العلمى، ورئيس جامعة حلوان الاسبق، اوضح ان التعليم العالي يلعب دورا مهما في مواجهة هذه التحديات الذى نواجها اليوم ووضع حلول لها وتحقيق أهدافها، ويوفر التعليم من أجل التنمية المستدامة إطارًا شاملاً لتعزيز جودة التعليم وأهميته، حيث يعتمد التعليم من أجل التنمية المستدامة على نظريات تعليمية مختلفة ومناهج تربوية لتطوير قدرات المتعلمين على اتخاذ خيارات واعية ومؤيدة للاستدامة في حياتهم اليومية.