ضياء رشوان: الصفقة الكبرى بداية لزيادة العملة الصعبة

قال الإعلامي ضياء رشوان، إن مجلس الوزراء اليوم وافق على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، لجذب استثمار أجنبي وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.





وأضاف ضياء رشوان خلال تقديمه لبرنامج “مصر جديدة” على قناة "etc" أن الدكتور مصطفى مدبولي صرح بأن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى تتم بشراكة مع كيانات كبرى ستحقق مستهدفات الدولة في التنمية والتي حددها المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية.



وأشار ضياء رشوان، إلى أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية تعمل الحكومة عليها حالياً لزيادة العملة الصعبة.

