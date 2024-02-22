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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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ضياء رشوان: الحوار الوطني يبدأ الأسبوع القادم بجلسات تخصصية عالمية مغلقة

ضياء رشوان
ضياء رشوان

قال الإعلامي ضياء رشوان، إن رئيس الوزراء اليوم خلال اجتماعه أكد ضرورة المشاركة الفاعلة من جانب الوزراء في الجلسات النقاشية العامة والتخصصية للمرحلة الثانية من الحوار الوطني، سواء بمشاركة الوزراء شخصياً أو كبار المسؤولين على مستوى الوزارة.

وأضاف «ضياء رشوان» خلال تقديمه لبرنامج “مصر جديدة” على قناة "etc" أشكر الدكتور مصطفي مدبولي والحكومة على توجيه الرسائل الهامة للشعب المصري، موضحاً أن هذه المرحلة من الحوار الوطني تبدأ الأسبوع القادم بجلسات تخصصية عالمية مغلقة كما طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعوته للحوار الوطني. 

وأشار الإعلامي ضياء رشوان، إلى أن الحكومة طرف رئيسي في الحوار الوطني وسيناقشون مواضيع مثمرة تفيد الجميع.
 



 

ضياء رشوان الحوار الوطني جلسات تخصصية الوزراء الحكومة

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