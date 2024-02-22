حقوقي في غزة: التوجه لمحكمة العدل الطريق الأخير للفلسطينيين

عدم القدرة على العيش مع المتطلبات الأساسية

قال عصام يونس، مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان في غزة، إنه عندما تتأزم الأمور إلى المستوى من عدم القدرة على العيش مع المتطلبات الأساسية من علاقات دولية وقانون دولي، لا يوجد ملجأ سوى محكمة العدل الدولية.



وأضاف « يوسف» خلال لقائه في برنامج “مصر جديدة” على قناة "etc" الذي يقدمه الإعلامي ضياء رشوان، أن التوجه إلي محكمة العدل الدولية بعد عدة عقود من مدة الرئيس السيسي تدل أن هذا الطريق الأخير للفلسطينيين وأمام العرب لمحاولة الاقتراب قليلاً من العدالة المغيبة في هذا المكان في العالم.



وأشار مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان في غزة، إلى أن هناك تأزيم كبير جداً من عملية متواصلة من الانتهاك المنظم لقواعد القانون الدولي وانتهاك الحقوق الأساسية التي أقرتها الجماعة المتحضرة الدولية من خلال بثقل الأمم المتحدة.





