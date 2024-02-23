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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

العالم يدرك بما تقوم به إسرائيل من جرائم خطيرة

أسست على الإبادة الجماعية.. إسرائيل تعيد نجاحاتها الماضية في تدمير غزة

عصام يونس، مدير مركز
عصام يونس، مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان في غزة

قال عصام يونس، مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان في غزة، إن بعض الدول الأوروبية مثل ما ذكر السيد جوزيب بوريل الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية يقول اتحاد الدول الأوروبي على الأطلاق توافقت على الدعوة لوقف إطلاق النار وان كان مؤقتا، بما يسمى الهدنة الإنسانية.

وأضاف « عصام يوسف» خلال لقائه في برنامج “مصر جديدة” على قناة "etc" الذي يقدمه الإعلامي ضياء رشوان، أن الآن لحظة حقيقة لأن العالم يدرك بما تقوم به إسرائيل من جرائم خطيرة، موضحاً أن الرأي العام الدولي أصبح لم تعد الصورة محتكره ولكن الصورة ملك الجميع.

وأشار مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان في غزة، إلى أن لازالت بعض الدول أنا أعتقد هناك أبعد من تشابك مصالح فيما يتعلق بدولة الاحتلال وهي أسست على الإبادة الجماعية.

 

إسرائيل الإبادة الجماعية غزة جرائم الدول الأوروبية حقوق الإنسان الهدنة الإنسانية

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