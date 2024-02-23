تعرف على جدول مباريات البطولة العربية للميني فوتبول

تنطلق غدا السبت علي ملاعب ايرو سبورت المطار منافسات البطولة العربية الأولي للمينى فوتبول بمشاركة 5 منتخبات عربية هي مصر و تونس وليبيا و الصومال و لبنان



وتقام البطولة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، وتستمر منافسات البطولة حتى الأربعاء المقبل الموافق 28 فبراير.



يقام حفل الافتتاح في تمام السادسة مساء غد السبت علي أن تقام مباراة الافتتاح بين مصر و الصومال في تمام السابعة مساء نفس اليوم



جدول مباريات البطولة

السبت 2/24



مصر ضد الصومال الساعة 7

ليبيا ضد تونس الساعة 8 ونصف



الأحد 2/25



لبنان ضد ليبيا الساعة 4



تونس ضد مصر الساعة 5 ونصف



الاثنين 2/26



ليبيا ضد الصومال الساعة 4



تونس ضد لبنان الساعة 5 ونصف



الثلاثاء 2/27

الصومال ضد لبنان الساعة 4



مصر ضد ليبيا الساعة 5 ونصف



الأربعاء 2/28



لبنان ضد مصر الساعة 4



تونس ضد الصومال الساعة 5ونصف