تعرف على جدول مباريات البطولة العربية للميني فوتبول

تنطلق غدا السبت علي ملاعب ايرو سبورت المطار منافسات البطولة العربية الأولي للمينى فوتبول بمشاركة 5 منتخبات عربية هي مصر و تونس وليبيا و الصومال و لبنان
وتقام البطولة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، وتستمر منافسات البطولة حتى الأربعاء المقبل الموافق 28 فبراير.
يقام حفل الافتتاح في تمام السادسة مساء غد السبت علي أن تقام مباراة الافتتاح بين مصر و الصومال في تمام السابعة مساء نفس اليوم
جدول مباريات البطولة
السبت 2/24
مصر ضد الصومال الساعة 7
ليبيا ضد تونس الساعة 8 ونصف
الأحد 2/25
لبنان ضد ليبيا الساعة 4
تونس ضد مصر الساعة 5 ونصف
الاثنين 2/26
ليبيا ضد الصومال الساعة 4
تونس ضد لبنان الساعة 5 ونصف
الثلاثاء 2/27
الصومال ضد لبنان الساعة 4
مصر ضد ليبيا الساعة 5 ونصف
الأربعاء 2/28
لبنان ضد مصر الساعة 4
تونس ضد الصومال الساعة 5ونصف