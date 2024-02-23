رسالة مهمة من زاهي حواس للمصريين لعودة الآثار المصرية بالخارج

أكد الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات الكبير، أنه قمت بعمل وثيقة وكتبت بها الاسباب لعودة حجر رشيد، معلقا “عايز من كل مصري الدخول على الموقع الرسمي الخاص بي والتوقيع على وثيقة لعودة ححر رشيد، خاصة أنه احتاج لتوقيع مليون مواطن مصري”.

وقال زاهي حواس، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أنه “عايز حياة المتحف البريطاني ومتحف اللوفر اللي فيه القبة السماوية ضلمة”، مؤكدا أن من شجعني على الحملة هي رسالة من الرئيس السيسي لوزارة السياحة والأثار، وكان يتسائل عن ماذا تم في الحملة الوطنية التي يقوم بها زاهي حواس"، فكانت تلك الرسالة، انها أعطتني حماسة في استكمال الحملة.

وتابع عالم المصريات الكبير، أنه أكدت لوزارة السياحة والأثار على ضرورة تبني الحملة، مؤككدا أنه أتمنى من الأجهزة الإعلامية أن يكون هناك قناة تليفزيونية لتبني حملة الأثار المصرية المسروقة.