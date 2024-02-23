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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بتقف تخدم عليا .. بدرية طلبة : ياسمين عبد العزيز تستاهل أشيلها فوق راسي

بدرية طلبة
بدرية طلبة

حلت الفنانة بدرية طلبة ضيفة على قناة الظفرة، حيث كشفت عن علاقتها بالفنانة ياسمين عبد العزيز ، بعد أن جمعتهما عدد من الأعمال الفنية .

وقالت بدرية طلبة :لما نجمة بحجم  ياسمين عبد العزيز تقولي فى المشهد قولي ليه ساكته، يبقي فاضل شوية تضربني علشان أقول، وتوقف تخدم عليا وتفرشلي علشان أرمي الافيه . 

وتابعت بدرية طلبة : ياسمين عبد العزيز مش بتعمل معايا أنا كده بس، هي ليها ناس بتحبهم وبتتفائل بيهم زي إيمان السيد وحسن عبد الفتاح ، فهي واثقة من نفسها، هي انسانة اشلها على دماغي لأنها بتعلي الممثل اللي قدامها .

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وكان آخر أعمال بدرية طلبة هو فيلم الملكة ، من  بطولة هالة صدقي، شيرين رضا، رانيا يوسف، كريم عفيفي، عارفة عبدالرسول، باسم سمرة، انتصار، دارين حداد، دينا، وعدد من ضيوف الشرف من بينهم حسن الرداد، ومحمد رضوان، وأوس أوس، وآخرين من تأليف هشام هلال وأحمد رمزي، وإخراج سامح عبد العزيز.

الفيلم تم تغيير اسمه من «كتف رباعي» إلى «الملكة»، ومن المقرر طرحه في الدول العربية خلال الأيام القليلة المقبلة.

بدرية طلبة إيمان السيد الفنانة ياسمين عبد العزيز الفنانة بدرية طلبة

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