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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ماجدة خير الله : تجسيد منى زكي لـ " أم كلثوم " مغامرة .. ولا تتوافق معها شكلاً

أم كلثوم - مني زكي
أم كلثوم - مني زكي

كشفت الناقدة الكبيرة ماجدة خير الله عن رأيها فى تجسيد الفنانة مني زكي شخصية كوكب الشرق أم كلثوم فى عمل سينمائي جديد .

وقالت ماجدة خير الله فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد : سبق وان قدمت فنانات وهن فردوس عبد الحميد وياسمين رئيس أعمال سينمائية عن كوكب الشرق أم كلثوم ولم تحقق نجاحا ، والعمل الوحيد الذى حقق نجاح هو مسلسل أم كلثوم، والذي لعبت بطولته صابرين وتناول حياة أم كلثوم كاملاً . 

وتابعت ماجدة خير الله : بالتاكيد موافقة منى زكي على تجسيد شخصية أم كلثوم مغامرة ، خاصة وانها من حيث الشكل الجسماني لا تتوافق معها ، فهي ممثلة بارعة فى أدوار أخري . 

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واستكملت ماجدة خير الله : قصة حياة أم كلثوم ليس بها الدراما والانقلابات كبيرة ، حتي يتم تقديم عمل فني أخر عنها ، خاصة وان المسلسل تناول قصة حياتها كاملة . 

يلم رحلة 404 بطولة مني زكي بالاشتراك مع مجموعة كبيرة من النجوم وضيوف الشرف محمد فراج ،محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي ومحمد علاء مع حسن العدل، سما ابراهيم ، شادي ألفونس ، رنا رئيس ، جيهان الشماشرجي وعارفة عبدالرسول . 
 

الرحلة 404 من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة  ومن إنتاج محمد حفظي وشاهيناز العقاد ،  تدور احداثه حول سيدة تدعي غادة تقرر السفر لأداء فريضة الحج وقبل السفر بعدة أيام تتعرض لازمة تستدعي ان تستعين باشخاص من الماضي، مما يجعلها تقع في العديد من الازمات والأحداث. 

منى زكى كوكب الشرق أم كلثوم كوكب الشرق ماجدة خير الله الفنانة منى زكي

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