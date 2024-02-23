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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زيلينسكي يناشد الكونجرس الأمريكي إقرار حزمة مساعدات

أرشيفية
أرشيفية

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الكونجرس الأمريكي إلى إقرار حزمة المساعدات الإضافية لكييف، قائلا في مقابلة بُثت الخميس إن "التقاعس عن القيام بذلك سيكلّف الأوكرانيين أرواحهم"، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

وعرقل الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي الموافقة على تمرير حزمة مساعدات جديدة بقيمة 60 مليار دولار لأوكرانيا، فيما وجّه زيلينسكي نداءه خلال مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" المفضلة لدى المحافظين الأمريكيين.

وقال زيلينسكي لمذيع قناة "فوكس نيوز" بريت باير خلال مقابلة بالقرب من خط المواجهة في أوكرانيا "هل ستنجو أوكرانيا من دون دعم الكونجرس؟ بالطبع. لكن ليس جميعنا".

وحذّر الزعيم الأوكراني أيضا من أن ثمن مساعدة كييف الآن أقل بكثير من التكلفة المحتملة لمواجهة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لاحقا إذا انتصر في أوكرانيا.

وقدّمت الولايات المتحدة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بعشرات المليارات من الدولارات، وهي تعد أكبر مانح لكييف على الإطلاق، لكن التمويل الحالي نفد، بينما حلفاء الرئيس السابق دونالد ترامب في مجلس النواب يماطلون في تمرير حزمة المساعدات الجديدة.

 

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