حصاد جامعة حلوان الأسبوعي.. تنظم الملتقى القومي لتدريب قيادات الاتحادات الطلابية.. تصعيد 16 كلية بمسابقة العباقرة

انطلاق الموسم الثاني لمسابقة انت النجم لاكتشاف المواهب

بدء اختيار الشركات الناشئة في حاضنة جامعة حلوان التكنولوجية للأثاث

اعلان نتائج مسابقة الطالب والطالبة المثالية على مستوى الكليات

شهد مجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان انطلاق المؤتمر العلمي الـ 21 والدولي الـ الرابع الذى نظمته كلية التربية جامعة حلوان بعنوان تحولات التعليم وإعداد المعلم في ظل الأزمات العالمية والتغيرات المناخية.

وتأهل فريق كلية الحقوق جامعة حلوان في مسابقة مركز التحكيم التجاري السعودي الدولية، وذلك بعد الفوز في العديد من الجولات في المسابقة التي تنافس فيها ١٣٤ فريق وأصبح من ضمن ٣٢ فريق الأولى، المدعوة من المركز للسفر للملكة العربية السعودية في الفترة من ٣ -٧ مارس لحضور فعاليات أسبوع التحكيم التجاري المنظم من قبل المركز وذلك بالتعاون مع جامعة East Anglia ببريطانيا.

وفي إطار سلسلة الندوات وورش العمل من أجل تحسين التصنيف العلمي لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ورفع تصنيف الجامعة بين الجامعات المصرية والعالمية، انطلقت ورشة العمل الثانية التي تنظمها وحدة التصنيف الدولي بالتعاون مع وحدة الدعم والبحث العلمي بجامعة حلوان، وذلك بكلية الفنون التطبيقية تحت عنوان كيف تحسن تصنيفك العلمي.

وانطلقت الدورة الثانية لاختيار الشركات الناشئة في "حاضنة جامعة حلوان التكنولوجية للأثاث المصري" أحد الحاضنات ضمن البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية "انطلاق" بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

كما تنظم الإدارة العامة للمكتبات بجامعة حلوان، المعرض السنوي الثامن للكتاب وذلك بمشاركة ١٣ دور نشر، ويأتي ذلك فى إطار اهتمام الجامعة بترسيخ فكرة القراءة فهي أساس العلم ومفتاح أبواب المعرفة، حيث يساهم المعرض في تقديم خدمة متميزة للقراء من خلال كبري دور النشر.

وانطلقت فعاليات تدريب طلاب الفرقة الرابعة شعبة تكنولوجيا التعليم ذوي الاحتياجات الخاصة بقاعة مكتبة المكفوفين، ويأتى ذلك في إطار أنشطة مكتبة المكفوفين بالمكتبة المركزية وبالتعاون مع قسم تكنولوجيا التعليم ومكتب التربية الميداني بكلية التربية بجامعة حلوان .

ونظمت كلية كلية العلوم بالتعاون مع دار النشر العالمية Taylor & Frances ورشة عمل بعنوان: دليل خدمات المؤلف: رحلة في النشر العلمي، وتناولت تعريف أعضاء هيئة التدريس بأسماء المجلات المختلفة التى تهم الباحثين فى مجال العلوم والتكنولوجيا .



ا وقد انطلقت التصفيات التمهيدية"، لمسابقة عباقرة جامعة حلوان على مستوى كليات الجامعة، وتم تصعيد عدد 16 كلية للمشاركة في المسابقة التي نظمتها الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة وتم إجراء قرعة لتحديد مباريات الكليات.

وقد أعلنت جامعة حلوان عن انطلاق الموسم الثاني لمسابقة انت النجم لإكتشاف المواهب بالجامعة، وتنوعت مجالات المسابقة منها مجال الفنون التشكيلية، الموسيقى والغناء، المسرح، ومجال المسابقات الثقافية، بجانب مجال الفنون الأسرية.

وشهدت قاعة حسن حسنى بجامعة حلوان انطلاق فعاليات الملتقى القومي لتأهيل وتدريب قيادات الاتحادات الطلابية بالجامعات المصرية تحت شعار "شباب مصر.. مستقبل الجمهورية الجديدة"، وياتى المشروع القومى وفقا لرؤية مصر ٢٠٣٠، ويهدف إلى تبادل الأفكار حول الأنشطة الطلابية والتدريب على المهارات القيادية.

وقد أعلنت إدارة الأسر الطلابية بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان عن نتائج مسابقة الطالب والطالبة المثالية على مستوى كليات الجامعة لطلاب الأسر الطلابية، حيث شارك ٣٠ طالب وطالبة من طلاب الاسر الطلابية من ١٥ كلية من كليات الجامعة.

وشارك طلاب كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان بمسابقة إبداع ١٢ التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة في مسابقة العزف الجماعي والعزف المنفرد، جاءت مشاركة الطلاب نتيجة الاهتمام الكبير الذي توليه جامعة حلوان بالأنشطة الطلابية والدعم الدائم للطلاب لتنمية مواهبهم، تحت رعاية ودعم الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة.

كما أشادت لجنة التحكيم بتألق طلاب جامعة حلوان في عروضهم في مجال الفنون الشعبية بمهرجان إبداع الموسم الثاني عشر 2024 على خشبة مسرح وزارة الشباب والرياضة بأبي قير بالإسكندرية، والذى يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.