مجنون ووقح.. وصلة سباب بين بايدن وبوتين (ما القصة؟)

تبادل الرئيس الأمريكي جو بايدن، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السباب؛ حيث وصف بايدن فلاديمير بـ"الرئيس المجنون".

ورد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من قبل، على تصريحات بايدن المسيئة له، واصفا إياه بالـ"وقح".

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف :"إن الكلمات التي تفوّه بها بايدن عار كبير على الولايات المتحدة، ومن المخزي أن يستخدم رئيس ما هذا النوع من الكلام".

وأضاف بيسكوف: “من الواضح أن بايدن يظهر سلوكا على طراز رعاة البقر في هوليوود؛ لخدمة المصالح السياسية الداخلية”.

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