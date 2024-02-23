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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سلاح ومخدرات .. الداخلية تداهم البؤر الإجرامية في المحافظات

صدى البلد

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى وتجار المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

وقام قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (الإسكندرية- أسوان- دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة .

 أسفرت الجهود فى مديرية أمن الإسكندرية عن ضبط (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (1,260 كيلو جرام لمخدر الحشيش) بحوزة (4 متهمين) وضبط (2) قضية أسلحة نارية.. ضُبط خلالهما (طبنجة- فرد محلى وطلقتين) بحوزة (متهمان) و ضبط  (5) قضايا أسلحة بيضاء.. ضُبط خلالهم (5 قطع سلاح أبيض) بحوزة (5 متهمين). 

وفى مديرية أمن أسوان تم ضبط (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (8,600 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 5,500 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية لمخدرى "الأفيون، الهيروين").. بحوزة (5 متهمين "لـ 4 منهم معلومات جنائية") و ضبط (6) قطع سلاح نارى.. عبارة عن (6 فرد محلى وطلقتين) و تنفيذ (846) حكم قضائى متنوع. 

وفى مديرية أمن دمياط تم ضبط (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (8,150 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 5 كيلو جرام لمخدر البانجو – 6,500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين) وكذا (بندقية خرطوش- 2 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة (5 متهمين "لـ 4 منهم معلومات جنائية") وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

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