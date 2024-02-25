عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

بعد خروجها من الحبس مباشرة.. تطورات حريق غرفة سوزي الأردنية

صدى البلد

بعد ساعات قليلة من إخلاء سبيل البلوجر المثيرة للجدل سوزي الأردنية، بعد أن تم القبض عليها وذلك  بسبب فيديو صادم، يحمل ألفاظًا خادشة للحياء وتبادل السباب والشتائم مع والدها، خرجت سوزي الأردنية  صاحبة تريند “آه.. الشارع اللي وراه" بمقطع فيديو لتؤكد أن منزلها تعرض لحريق ضخم نتيجة حدوث ماس كهربائي .

شاهد الفيديو:

من جانبها ظهرت البلوجرعبر مقطع فيديو قامت بنشره من خلال حسابها الشخصي عبر تطبيق التيك توك لتوثق ما حدث في منزلها من خسائر مادية دون وقوع خسائر بشرية لعائلتها.

وأشارت عبر المقطع إلى أنه لم يتبق من المنزل سوى غرفة واحدة والقليل من ملابسها هي وشقيقتها وفي المقابل التهمت النيران بقايا محتويات المنزل .

شاهد الفيديو:

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 يتراجع 1000 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب بعد إعلان الصفقة الكبرى

بعد الارتفاع غير المبرر.. مفاجأة في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

«تحت الـ50».. انهيار سعر الدولار في السوق السوداء.. وهذا ثمنه رسميًا الآن

8 جنيهات إضافية| تراجع جديد في أسعار الدواجن بالأسواق.. ومفاجأة في ثمن البيض الان

مفاجأة مدوية حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي.. تفاصيل

عبد المنصف: حسام حسن رفض يحضر فرحي.. وبيخاف ينام لوحده

45 جنيها| انهيار غير مسبوق في أسعار الدولار الآن بالأسواق

صدمة للأهلي|رحيل كهربا عن القلعة الحمراء بهذا الموعد.. ومصطفى شوبير على رادار المنتخب

موضوعات متعلقة

عمرو دياب يثير الجدل على السوشيال ميديا لهذا السبب

بيعملولي سحر وخايفة أروح لشيخ.. إعلامية تتفاجأ بكيس حيوانات منوية وقطة أمام منزلها

أسعار اللحوم .. تحرك جديد وتوقعات أسعار ما قبل شهر رمضان

ترشيحاتنا

على أجهزة الأكسجين.. التفاصيل الكاملة لنقل رضا البحراوي إلى المستشفى

تغيرات في حالة الطقس .. الارصاد تحذر من هذه الظواهر

كشف عوراتهن ونشر مقاطع لهن.. نص اتهامات نخاس القاصرات الأجنبيات

سوليفان: محادثات باريس توصلت إلى تفاهم بشأن صفقة رهائن محتملة لحماس

محمد صلاح يظهر مع ليفربول في ويمبلي قبل مواجهة تشيلسي

البيت الأبيض يبدى تخوفه من التدخل الروسي المحتمل بالانتخابات الأمريكية في 2024


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدمة للأهلي|رحيل كهربا عن القلعة الحمراء بهذا الموعد.. ومصطفى شوبير على رادار المنتخب

فظائع تحدث الآن في غزة.. أب يهرب بطفلته من المجاعة| تفاصيل

تمتلك شعرًا أخضر وتتنفس من المؤخرة.. شاهد سلحفاة أستراليا الغريبة| صور

بالأحمر الناري.. ريا أبي راشد تستعرض جمالها | شاهد

فيديو

كنز البحر الكاريبي.. كولومبية تعلن عن رحلة لسفينة خوسيه الغارقة منذ 1708

بعد خروجها من الحبس مباشرة.. تطورات حريق غرفة سوزي الأردنية

التدريب الأقرب لقلبي وأحترم الأهلي..ماذا قال ميدو عن القلعة الحمراء والخلافات مع الزمالك ؟

هينشروا عرضي.. شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بسبب فتاة تقتحم مسرح حفلها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: لحظة الأدرينالين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الأيادي المرتعشة

مي حمدي

مي حمدي تكتب: بائع البرتقال

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

اﻟﻤﺰﻳﺪ