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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

مكـ..بل بالحجارة .. قصة يوسف ابن محافظة الدقهلية

صدى البلد

نجحت مباحث الدقهلية في حل لغز مقـ.تل الطفل يوسف بعد إختفائه منذ إبريل الماضي، يوسف عمره 12 عاماً في الصف السادس الابتدائي.

عُثر على جثته ملقاة في ترعة بحر يسري دون معرفة هوية الجاني، في البداية اتهم الأب الأم بخطف الطفل لإجباره على إعادة العلاقة الزوجية بعد طلاقهما، الأم أكدت على إنه بلاغ كيدي.

واعترف المتهمون بخطف الطفل أثناء عودته من الدرس، المتهم الأول استدرج يوسف إلى المخزن مستغلاً قرابته بحمل كرتونة لإدخالها بمخزن أسفل المنزل ، وقام المتهمان بوضع شريط لاصق على فمه وتكبيله وإعطائه حقنة مهدئة، لكن خشية افتضاح أمرهم بعد انتشار خبر اختفاء يوسف 
،قاموا بالتخلص منه بتكبيله وربطه بحجر.

للمزيد من التفاصيل، يرجى مشاهدة الفيديو التالي:

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