الاتحاد: الاستثمارات الكبرى تعزز الاتفاق مع صندوق النقد وتحقيق أهداف التنمية

قال رضا صقر رئيس حزب الاتحاد إن نجاح الدولة المصرية في هذه الأثناء في جذب استثمارات أجنبية مباشرة تعكس ثقة المجتمع الدولي في مصر، كما تحقق مكاسب متبادلة للطرفين.



وأضاف صقر في مداخلة مع قناة اكسترا نيوز أن صفقة الاستثمارات الكبرى التي أعلنتها الحكومة ستدفع إلى استقرار سعر الصرف ومواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر حاليا.

وأكد رئيس حزب الاتحاد أن هذا الاستثمار سيكون له أثره على المواطن المصري لما سيشهده السوق من انخفاضا في الأسعار وتوفير فرص عمل للمواطنين.

وأوضح أن هذه الصفقة جاءت بعد العديد من الإصلاحات التشريعية وتهيئة لبيئة الأعمال والبنية التحتية، مشددا على أن مصر أصبحت بيئة مناسبة للاستثمار المباشر.

صقر: الصفقة ستعزز من موقف مصر في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي

وأستطرد أن هذه الصفقة ستعزز من موقف مصر في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بينما تلبي الدولة اشتراطات الصندوق متمثلة في إعطاء القطاع الخاص فرصة أكبر في الإقتصاد المصري.

وأضاف رئيس حزب الإتحاد أن وثيقة ملكية الدولة وكذلك الإجراءات الهيكلية والمالية بتعديل اجراءات الجمارك والضرائب سيدفع أيضا نحو إتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وستحقق هدف الدولة في التنمية والتي حددها مخطط تنمية مصر ٢٠٣٠.