بمناسبة يوم التأسيس.. إجراء هام من سفارة السعودية في تونس

أكد السفير السعودي لدي تونس؛ الدكتور عبد العزيز بن علي الصقر؛ إن يومَ التأسيس مناسبةٌ مهمة وغالية على قلوب الشعب السعودي؛ حيث يتذكر فيها تاريخ تأسيس الدولة السعودية وبداية مرحلة جديدة من الاستقرار والازدهار في المنطقة، ومن خلال الاحتفال بهذا اليوم، يعبر الشعب السعودي عن فخره واعتزازه بتاريخ بلاده وعلى جهود أسلافه في بناء وتأسيس دولته.

جاء ذلك في كلمة للسفير السعودي علي هامش تنظيم السفارةُ السعودية حفلَ استقبال بمناسبة يوم التأسيس، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبد العزيز بن علي الصقر، ومنسوبي البعثة، والمواطنين المقيمين والزائرين.

قال : أن احتفال المملكة بيوم التأسيس هو تذكير وتعبير عن الفخر والاعتزاز بالإنجازات المبهرة التي حققتها في مختلف المجالات، وبالمكانة المتميزة التي تتبوّؤها عالميًّا.

أشار إلى ما أنجزته المملكة من تطور واسع في السنوات الماضية وفق رؤية المملكة 2030، ومساهمتها الفاعلة على الساحة الدولية.

وتضمّن الحفلُ عددًا من الفعاليات الوطنية المتنوعة، والعديد من الفقرات الموسيقية من التراث؛ منها العرضة السعودية، كما تزين مقر الحفل بصور تستعرض تاريخ تأسيس المملكة.