برلمانية : صفقة الاستثمارات الكبرى إنجاز تاريخي ينعش الاقتصاد المصري

ثمنت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، موافقة الحكومة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

وقالت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، إن صفقة الاستثمارات الكبرى إنجاز تاريخي يحسب للحكومة، وخطوة في غاية الأهمية ستساعد بشكل كبير جدا في انتعاش الاقتصاد الوطني، ودفع عجلة الإنتاج والنمو الاقتصادي، وتوفير العملة الأجنبية الصعبة.



وأضافت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، أن صفقة الاستثمارات الكبرى تعزز من ثقة العالم في البيئة الاستثمارية المصرية والاقتصاد المصري، مما يسهم في فتح أسواق جديدة وتوفير فرص العمل لمئات الآلاف من الشباب.

واختتمت النائبة: "إن الدولة المصرية تبذل جهودا عظيمة لمواجهة جميع التحديات الاقتصادية الراهنة، وتحسين الوضع الاقتصادي، كما أنها تعمل جاهدة لتذليل معوقات الاستثمار، وهو ما يترتب عليه تهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة".