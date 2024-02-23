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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الأمريكي يسقط 4 طائرات مسيرة للحوثيين في البحر الأحمر

صدى البلد

أفاد الجيش الأمريكي بإسقاط عدة طائرات بدون طيار ردًا على موجتين منفصلتين من الهجمات التي شنها الحوثيون، وذلك بحسب ما ابلغت عنه القيادة المركزية، استهداف ضد السفن التجارية في البحر الأحمر وقع أمس واليوم.     

ذكرت القيادة المركزية أنه في الساعة الخامسة مساءً، بالتوقيت اليمني، تم اعتراض وتدمير أربع طائرات مسيرة وصاروخين أثناء استعدادها للانطلاق من مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن باتجاه البحر الأحمر بالإضافة إلى ذلك، بين الساعة 3:30 صباحًا والساعة 5 صباحًا بتوقيت اليمن اليوم، تم إسقاط ثلاث طائرات مسيرة أخرى بالقرب من السفن التجارية العاملة في البحر الأحمر.

تم اتخاذ هذه الإجراءات ردًا على ما حددته القيادة المركزية على أنه تهديد وشيك تشكله الطائرات بدون طيار والصواريخ على السفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة. وتهدف الضربات إلى حماية حرية الملاحة وتعزيز سلامة جميع السفن في المياه الدولية.

وأعلن الحوثيون، المدعومين من إيران والمتمركزين في اليمن، مسؤوليتهم عن استهداف السفن التي يعتقدون أنها مرتبطة بإسرائيل بأي صفة.

ولم يتم الإبلاغ عن أي ضرر لأي سفن نتيجة لهذه الحوادث.

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