عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

35 مليار دولار في شهرين.. مشروع رأس الحكمة يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري

صدى البلد

قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة يتضمن استثمارًا أجنبيًا مباشرًا بقيمة 35 مليار دولار ستحصل عليهم الدولة خلال شهرين.

أوضح مدبولي خلال تصريحات، بمؤتمر صحفي اليوم الجمعة 23 فبراير 2024، في العاصمة الإدارية الجديدة، أن الدفعة الأولى منهم تبلغ 15 مليار دولار، والثانية تقدر بـ25 مليار دولار، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية ستحصل على 35%؜ من أرباح المشروع.

txt

مدبولي : صفقة مشروع رأس الحكمة تتم بقوانين الاستثمار المصرية .. فيديو

txt

شرارة التنمية.. القابضة الإماراتية تقود تحالفًا ضخمًا لاستثمار 35 مليار دولار في مصر

txt

ليس بيع أصول.. رئيس الوزراء يوضح أهداف مشروع تنمية رأس الحكمة 

وذكر رئيس الوزراء أن “المشروع يتمثل في شراكة بين دولتين تربطهم علاقات ببعضهم البعض، الجانب الإماراتي متمثل في شركة أبو ظبي التنموية القابضة”.

وتبلغ المساحة الإجمالية لمشروع رأس الحكمة نحو 170 مليون متر مربع، 40 ألفًا و600 فدان، حسب تصريحات رئيس الوزراء، الذي أضاف أن الصفقة الاستثمارية الكبرى الخاصة بمشروع تنمية وتطوير رأس الحكمة هي أضخم صفقة استثمارية في تاريخ مصر، لافتًا إلى أن تنمية رأس الحكمة بتأتي في إطار تنمية مصر.

وقبل قليل، وقع كل من وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، ووزير الاستثمار الإماراتي محمد السويدي، على اتفاقية شراكة استثمارية تخص تطوير منطقة رأس الحكمة.

وكشفت الشركة القابضة الإماراتية، وهي شركة استثمارية قابضة في إمارة أبوظبي عن خطط لاستثمار 35 مليار دولار في جمهورية مصر العربية.

وستستحوذ "القابضة" - ADQ - على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار بهدف تنمية المنطقة لتصبح واحدة من أكبر مشاريع تطوير المدن الجديدة من خلال ائتلاف خاص، وفي إطار هذا الاستثمار، ستقوم "القابضة" - ADQ - بتحويل 11 مليار دولار من الودائع التي سيتم استخدامها للاستثمار في مشاريع رئيسية في جميع أنحاء مصر لدعم نموها الاقتصادي وازدهارها.

خطوة محورية نحو ترسيخ مكانة رأس الحكمة كوجهة رائدة 

ويمثل هذا الاستثمار المهم خطوة محورية نحو ترسيخ مكانة رأس الحكمة كوجهة رائدة من نوعها لقضاء العطلات على شواطئ البحر الأبيض المتوسط، ومركز مالي ومنطقة حرة مجهزة ببنية تحتية عالمية المستوى لتعزيز إمكانات النمو الاقتصادي والسياحي في مصر.

وستحتفظ الحكومة المصرية بحصة قدرها 35% في مشروع تطوير رأس الحكمة وستكون منطقة رأس الحكمة، التي تمتد على مساحة تزيد عن 170 مليون متر مربع، بمثابة مدينة من الجيل التالي التي تتألف بشكل رئيسي من المرافق السياحية ومنطقة حرة ومنطقة استثمارية، إلى جانب توفر المساحات السكنية والتجارية والترفيهية بالإضافة إلى سهولة الاتصال المحلي والدولي من المنطقة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالأقدمية.. حقيقة سحب شارة قيادة منتخب مصر من محمد صلاح

صفقة من العيار الثقيل تحل أزمة الدولار|الحكومة تفرح الملايين.. وهذا سعر الأخضر رسميًا

800 جنيه| تراجع أسعار الذهب إلى مستويات تاريخية.. وعيار 21 مفاجأة

الحق اظبط التردد.. قناة مفتوحة لنقل مباراة الأهلى وميدياما بدوري أبطال أفريقيا

رئيس الوزراء : الإمارات تضخ 150 مليار دولار للاستثمار في رأس الحكمة

بعد إعلان الصفقة الكبرى.. انخفاض سعر الدولار في السوق السوداء إلى 56 جنيهًا

الأهلي أم الزمالك؟.. سيد عبد الحفيظ يفجر مفاجأة عن مباراة القمة المقبلة

42 مليار دولار| شريف حمودة يكشف تفاصيل الصفقة الكبرى: سوف تحل الأزمة الاقتصادية.. وبشرى قبل رمضان

ترشيحاتنا

إسقاط الديون وانتعاشة للجنيه وانخفاض الأسعار| مكاسب بالجملة إلى مصر من صفقة الإمارات الكبري

عاهل الأردن للسيسي: يجب دوام التنسيق الوثيق بين بلدينا لحماية المدنيين بغزة

ماذا حدث في ليلة النصف من شعبان.. مكانة رفيعة ونفحات عطرة

بوابة مصر إلى المستقبل.. أهم المعلومات عن صفقة رأس الحكمة

انتخابات المهندسين.. مشاركة منزوعة الدسم بالقاهرة والجيزة قبل لحظات من غلق الصناديق

35 مليار دولار في شهرين.. مشروع رأس الحكمة يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر بالطو هيفاء وهبي يثير ضجة.. لن تتوقع

ياسمين عبد العزيز تبهر المتابعين بأحدث إطلالة

في غمضة عين.. حيل منزلية للتخلص من الحموضة نهائيا

نشرة المرأة والصحة.. تعرف على حلم هاني الناظر قبل وفاته وسعر فستان يسرا الذهبي يثير ضجة

فيديو

فرص عمل وانتهاء أزمة الدولار.. تفاصيل أكبر صفقة استثمارية في مصر

ظاهرة جوية تتسبب في سقوط أمطار.. تحذير من الأرصاد

ضربوه.. سبب تعليق شاب سوري على عمود في لبنان.. فيديوجراف

وداع مؤثر أبكى متابعيه.. آخر كلمات هاني الناظر قبل رحيله.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لولا دا سيلفيا الذى زارنا أخيرا

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

اﻟﻤﺰﻳﺪ