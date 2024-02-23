طارق شكري : جهود الدولة المصرية في جذب المستثمرين ناجحة.. فيديو

قال النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الاستثمارات الأجنبية هدف أساسي لأي دولة لتحسين الوضع الاقتصادي.

وأضاف النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "نتحدث دائما عن جذب الاستثمارات الأجنبية ونطلب دائما من الحكومة المزيد من الاستثمارات"، لافتا: "الاستثمار ليس بيع بل منح ما لديك من فرص استثمارية لشركات تضخ في الاقتصاد المصري عملة صعبة مقابل مشروعات تنموية مستدامة".

وأشار النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب،: "الاستثمارات في منطقة رأس الحكمة ستغير شكلها وسنرى المنطقة مكان سياحي محلي ودولي كبير"، مؤكدا: "جهود الدولة المصرية في جذب المستثمرين ناجحة".

وأوضح: "الدول الكبرى والعظمى تتمنى جذب المستثمرين الأجانب لضخ استثمارات وهذا جزء من مقاييس الدولة الناجحة، لان الدولة الناجحة القادرة على جذب استثمارات".

