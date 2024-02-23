عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طارق شكري : جهود الدولة المصرية في جذب المستثمرين ناجحة.. فيديو

النائب طارق شكري
النائب طارق شكري

قال النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الاستثمارات الأجنبية هدف أساسي لأي دولة لتحسين الوضع الاقتصادي.

txt

طارق شكري: التمويل العقاري يتيح للبنوك استثمار أموالها

txt

طارق شكري: الحصيلة الضريبية من العاصمة الإدارية 6 مليارات جنيه

وأضاف النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "نتحدث دائما عن جذب الاستثمارات الأجنبية ونطلب دائما من الحكومة المزيد من الاستثمارات"، لافتا: "الاستثمار ليس بيع بل منح ما لديك من فرص استثمارية لشركات تضخ في الاقتصاد المصري عملة صعبة مقابل مشروعات تنموية مستدامة".

 

وأشار  النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب،: "الاستثمارات في منطقة رأس الحكمة ستغير شكلها وسنرى المنطقة مكان سياحي محلي ودولي كبير"، مؤكدا: "جهود الدولة المصرية في جذب المستثمرين ناجحة".

 

وأوضح: "الدول الكبرى والعظمى تتمنى جذب المستثمرين الأجانب لضخ استثمارات وهذا جزء من مقاييس الدولة الناجحة، لان الدولة الناجحة القادرة على جذب استثمارات".
 

طارق شكري الاستثمارات الاستثمارات الاجنبية الوضع الاقتصادي النائب طارق شكري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالأقدمية.. حقيقة سحب شارة قيادة منتخب مصر من محمد صلاح

صفقة من العيار الثقيل تحل أزمة الدولار|الحكومة تفرح الملايين.. وهذا سعر الأخضر رسميًا

800 جنيه| تراجع أسعار الذهب إلى مستويات تاريخية.. وعيار 21 مفاجأة

الحق اظبط التردد.. قناة مفتوحة لنقل مباراة الأهلى وميدياما بدوري أبطال أفريقيا

رئيس الوزراء : الإمارات تضخ 150 مليار دولار للاستثمار في رأس الحكمة

بعد إعلان الصفقة الكبرى.. انخفاض سعر الدولار في السوق السوداء إلى 56 جنيهًا

الأهلي أم الزمالك؟.. سيد عبد الحفيظ يفجر مفاجأة عن مباراة القمة المقبلة

42 مليار دولار| شريف حمودة يكشف تفاصيل الصفقة الكبرى: سوف تحل الأزمة الاقتصادية.. وبشرى قبل رمضان

ترشيحاتنا

إسقاط الديون وانتعاشة للجنيه وانخفاض الأسعار| مكاسب بالجملة إلى مصر من صفقة الإمارات الكبري

عاهل الأردن للسيسي: يجب دوام التنسيق الوثيق بين بلدينا لحماية المدنيين بغزة

ماذا حدث في ليلة النصف من شعبان.. مكانة رفيعة ونفحات عطرة

بوابة مصر إلى المستقبل.. أهم المعلومات عن صفقة رأس الحكمة

انتخابات المهندسين.. مشاركة منزوعة الدسم بالقاهرة والجيزة قبل لحظات من غلق الصناديق

35 مليار دولار في شهرين.. مشروع رأس الحكمة يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر بالطو هيفاء وهبي يثير ضجة.. لن تتوقع

ياسمين عبد العزيز تبهر المتابعين بأحدث إطلالة

في غمضة عين.. حيل منزلية للتخلص من الحموضة نهائيا

نشرة المرأة والصحة.. تعرف على حلم هاني الناظر قبل وفاته وسعر فستان يسرا الذهبي يثير ضجة

فيديو

فرص عمل وانتهاء أزمة الدولار.. تفاصيل أكبر صفقة استثمارية في مصر

ظاهرة جوية تتسبب في سقوط أمطار.. تحذير من الأرصاد

ضربوه.. سبب تعليق شاب سوري على عمود في لبنان.. فيديوجراف

وداع مؤثر أبكى متابعيه.. آخر كلمات هاني الناظر قبل رحيله.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لولا دا سيلفيا الذى زارنا أخيرا

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

اﻟﻤﺰﻳﺪ