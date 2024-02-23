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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أبو سليم الليبي والزمالك.. جوزيه جوميز يلقي محاضرة فنية على اللاعبين

الزمالك
الزمالك

يُلقي البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محاضرة فنية على اللاعبين في فندق الإقامة مساء اليوم الجمعة، استعداداً لمباراة أبو سليم الليبي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأخطر الجهاز الإداري بقيادة عمرو أبو العز اللاعبين بموعد المحاضرة الفنية التي حددها الجهاز الفني بعد تناول وجبة العشاء.

وكان الزمالك مرانه الأول صباح اليوم الجمعة في الجزائر على الملعب الفرعي لاستاد 19 مايو 1956  بمدينة عنابة، استعدادا لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم الأحد المقبل، في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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