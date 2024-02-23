معهد إعداد القادة يكشف تفاصيل البرنامج التدريبي للمرشحين لرئاسة المراكز البحثية

أعلن معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن استعداد المعهد لتنظيم فاعليات البرنامج التدريبي لمرشحي شغل منصب رؤساء المراكز البحثية غدا السبت.

وكشفت إدارة المعهد أن البرنامج التدريبي يتضمن موضوعات متنوعة تقدم للمرشحين لمنصب رؤساء المراكز البحثية تمد المشاركين بالمهارات اللازمة ومنها فن القيادة الإدارية والجامعية، والتعرف على القضايا القومية ومكافحة الفساد، وتعريفهم بالجوانب القانونية فى مؤسسات التعليم العالي، وكيفية التعامل الإعلامي .

ونوهت ادارة معهد اعداد القادة بوزارة التعليم العالي ان البرنامج يعمل ايضا علي تزويد المتدربين بمهارات فن الاتيكيت والبروتوكولات والمراسم، واطلاعهم على مستجدات التحول الرقمي فى الدولة المصرية، وما توصلت إليه الجامعات، مع التوعية بأسس الأمن القومى ، تحقيقا للتنمية المستدامة .

و تعقد فعاليات البرنامج التدريبي لمرشحي منصب رؤساء المراكز البحثية تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور وليد الزواوى، الأمين العام للمجلس الأعلى للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، الدكتور كريم همام، مستشار الوزير للأنشطة الطلابية، ومدير المعهد.

جدير بالذكر انه قد شهد معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي فعاليات البرنامج التدريبي للمرشحين لشغل المناصب القيادية، والذي عقد تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور وليد الزواوي، الأمين العام للمجلس الأعلى للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، والدكتور كريم همام مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة بالوزارة، وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى الشريف، وكيل المعهد.