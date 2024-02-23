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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان: ملتقى تدريب القيادات الطلابية يعمل على إعداد أجيال تحقق التنمية

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تتابع جامعة حلوان فعاليات الملتقى القومي لتأهيل وتدريب قيادات الاتحادات الطلابية بالجامعات المصرية تحت شعار شباب مصر... مستقبل الجمهورية الجديدة، ويأتي المشروع القومي وفقا لرؤية مصر 2030.

تهدف فعاليات الملتقى وورش العمل إلى تبادل الأفكار حول الأنشطة الطلابية والتدريب على المهارات القيادية، بحسب ما أكده الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة مشيرا إلى أهمية دور الشباب في بناء مستقبل مصر.
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ومن المقرر أن يستمر الملتقى حتى يوم ٢٩ فبراير ٢٠٢٣ وتشمل الفاعليات النهائية للملتقى عرض التوصيات الناتجة عن ورش العمل، ولقاء حواري بعنوان "الانتحار والأمن السيبراني".

وتعقد فعاليات الملتقى تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وبحضور الدكتور السيد الشحات مدير إدارة الاتحادات والأسر الطلابية بوزارة الشباب والرياضة.

وتقام فعاليات الملتقى تحت إشراف محمد السيد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وأميرة محمد نبيل مدير إدارة الاتحادات، واتحاد طلاب الجامعة بحضور الطالبة نادين عبد الحليم القائم بعمل رئيس الاتحاد.

Jobs Education التدريب على المهارات الانشطة الطلابية الجمهورية الجديدة” الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان

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