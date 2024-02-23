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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عضو حياة كريمة: مصر عصب الأمة العربية وخاصة في قضية فلسطين

حياة كريمة
حياة كريمة

قال رامي عاصم عضو مبادرة حياة كريمة، إن المجتمع المدني تكاتف تحت راية واحدة من أجل مساعدة غزة، مشيرا إلى أن مهمته في مبادرة حياة كريمة دعما لغزة، كانت مراجعة المساعدات في الشاحنات قبل وصولها للقطاع.

 وأضاف رامي، خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها “بالخط العريض” على شاشة “الحياة”: “كتبنا رسائل دعم على المساعدات المتجهة إلى فلسطين وضغطنا كمصريين على الإعلام الدولي لإدخال المساعدات إلى غزة”.


وأوضح عضو مبادرة حياة كريمة: “مصر عصب الأمة العربية خاصة في القضية الفلسطينية ولا أحد يستطيع أن يزايد أو يقلل من جهودها تجاه تلك القضية”. 

رامي عاصم حياة كريمة غزة المجتمع المدني فلسطين

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