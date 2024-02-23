خبير اقتصادي: قيمة الاتفاق في مشروع رأس الحكمة كانت أكثر مما نتوقع

قال الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي، إن قيمة الاتفاق في مشروع رأس الحكمة، كانت أكثر مما نتوقع، مردفا: "الأسواق بدأت تستجيب للخبر بشكل كبير".

وأشار الدكتور مدحت نافع، خلال لقائه ببرنامج "مصر جديدة" مع ضياء رشوان، على فضائية "etc“، إلى أن المشروع سيسهم في تقليل نسبة العبء والدين على الحكومة المصرية، مؤكدا: “مصر تحتاج دائما لاستثمارات مباشرة متداخلة في أسهم، وهي أفضل من السندات”.

وأكمل: “لا بد من خلق حالة بين الاستثمار الأجنبي المباشر والاستثمار المحلي، ودائما الاستثمار الصناعي هو الأفضل”.

ونون بأن “الاستثمار العقاري سيخلق حالة من تشغيل المصانع، وتشغيل عمالة غير مباشرة”.