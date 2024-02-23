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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر ميتسوبيشي اكليبس 2024 الجديدة في مصر

صدى البلد

تقدم السيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس 2024 بأربعة فئات في السوق المصري هي INSPORT GLX و INSPIRE GLS ، و INSTYLE GLS و GLX 4WD.

أسعار السيارة ميتسوبيشي إكليبس كروس موديل 2024 

ميتسوبيشي إكليبس كروس موديل 2024 الفئة الأولى INSPORT GLX بقيمة قدرها 1,675,000 جنيه

ميتسوبيشي إكليبس كروس موديل 2024 الفئة الثانية INSPIRE GLS بقيمة قدرها 1,740,000 جنيه

ميتسوبيشي إكليبس كروس موديل 2024 الفئة الثالثة  INSTYLE GLS بقيمة قدرها 1,800,000 جنيه

ميتسوبيشي إكليبس كروس موديل 2024 الفئة الرابعة GLX 4WD بقيمة قدرها 1,870,000 جنيه

مواصفات السيارة ميتسوبيشي إكليبس كروس موديل 2024 

تعتمد السيارة ميتسوبيشي إكليبس كروس موديل 2024 على محرك بقوة 150 حصان من خلال محرك سعة 1500 سي سي تربو، رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، وعزم اقصي للدوران 250 نيوتن/ متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 8 سرعات.

وبفضل هذه القدرات تتسارع السيارة ميتسوبيشي إكليبس كروس موديل 2024 انطلاقا من نقطة الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تبلغ 8.6 ثوان، وتصل سرعتها القصوى الى 207 كيلومتر في الساعة.

ابعاد السيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس 

طول كلي 4.547 متر.

عرض كلي 1.805 متر.

ارتفاع 1.685 متر.

قاعدة عجلات 2.670 متر.

سعة تخزين خلفية 657 لتر.

تحتوي السيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2024 على العديد من التجهيزات والتي تتضمن قفل مركزي، وزجاج كهربائي، ومكيف هواء اوتوماتيكي، وشاشة لعرض الوسائط تدعم التطبيقات الذكية، وعجلة قيادة متعددة الاستخدام، وبلوتوث، وخاصية دخول السيارة بدون مفتاح، ونظام صوتي ترفيهي.

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