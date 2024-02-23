عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

للمغتربين.. مرسيدس C Class بدون جمارك

مرسيدس C300
مرسيدس C300

تعتبر سيارات مرسيدس C Class من ضمن أبرز سيارات العلامة التجارية الالمانية التي يمكن استيرادها من الخارج بتخفيض يصل الى 70% على قيمة الوديعة البنكية الخاصة بها، وذلك ضمن مبادرة المغتربين.

مرسيدس C300

وكان مجلس الوزراء قد وافق على إعادة العمل بقانون استيراد السيارات من الخارج للمصريين المغتربين مرة أخرى، بعد نهاية العمل به؛ بهدف منح فرصة لمن لم يستفد بالقانون في المرة الأولى.

 

ويتم إعادة العمل بالقانون لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون، مع إمكانية تمديده ثلاثة أشهر أخرى، وكان مجلس الوزراء أعلن للمرة الأولى في أكتوبر من عام 2022 عن القانون الذي يهدف إلى إعفاء سيارات المغتربين من الجمارك والضرائب وفقاً لعدة شروط تيسيراً على المصريين في الخارج.

 

وينص قانون استيراد السيارات من الخارج للمغتربين على إلغاء قيمة الضرائب والرسوم المستحقة على سيارات المصريين المستوردة مقابل وديعة بالدولار يتم وضعها في حساب وزارة المالية المصرية، ويتم استردادها بالكامل بعد مرور خمس سنوات.

 

وانتهى العمل بالقانون، بعد أن استمر العمل به نحو 5 أشهر، في مايو الماضي، بحصيلة بلغت حوالي 900 مليون دولار، وتتحدد الوديعة الدولارية لاستيراد السيارات من الخارج حسب العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أم لا.

مرسيدس C300

قيمة الوديعة البنكية الخاصة بسيارة مرسيدس C300 "الفئة الكاملة" بعد تخفيضها 70%

بلغت قيمة الوديعة البنكية المخصصة لاستيراد سيارة مرسيدس C300 نحو 23,409 دولار.

 

مرسيدس C300 مرسيدس C300 المغتربين الوديعة البنكية C CLASS

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسقاط الديون وانتعاشة للجنيه وانخفاض الأسعار.. مكاسب بالجملة لمصر من صفقة الإمارات الكبرى

185 مليار دولار و170 مليون متر| تفاصيل صفقة الإمارات الكبري.. و"الحكومة" توجه رسالة للمصريين

مفاجأة.. فئات محرومة من معاشات مارس 2024 بالزيادة الجديدة

الزوجة العشيقة في الجنايات | تاجرت بـ ابن الليلة الحمرا قدام الجميع

رد فعل مثير من خالد الغندور بعد فوز الأهلي على ميدياما الغاني

إعلان صفقة الاستثمار الكبرى| انخفاض حاد للدولار بالسوق الموازي

ضربة قاضية للسوق السوداء| توقعات بتراجع سعر الدولار لأقل من 40 جنيهًا بعد صفقة الإمارات

أبو العينين : انتهاء أزمة الدولار بعيدا عن قرض صندوق النقد الدولي

موضوعات متعلقة

سعر ميتسوبيشي اكليبس 2024 الجديدة في مصر

تتوفر بـ5 فئات.. أسعار فورد فوكاس الجديدة في مصر

أحدث أسعار سيارة أوبل جراند لاند موديل 2024

تلامس المليوني جنيه.. أحدث أسعار فيات تيبو 2024

أحدث أسعار سيتروين C5 اير كروس 2024

بيجو وسيتروين وتويوتا.. أسعار 5 سيارات كروس أوفر جديدة موديل 2024

فرصة.. مرسيدس CLA موديل 2023 بدون جمارك

أشهر سيارة يابانية مستعملة بـ130 ألف جنيه فقط

ترشيحاتنا

وزير الدفاع البريطاني السابق: التاريخ يؤكد أن هزيمة بوتين ممكنة

المفتي: الفساد يزعزع الثقة بالمؤسسات العامة والخاصة.. والحفاظ على الوطن واجب شرعي

حزب الله: مقـتل القيادي محمد عبد الرسول علوية بـ«مارون الرأس» جنوبي لبنان

الفنان القمر بين الحياة والموت .. تفاصيل مرض فادي إبراهيم

المفتى يطالب بضرورة مواجهة الفساد والتعاون مع القانون في الإبلاغ عنه

مفتي الجمهورية: الرشوة من الكبائر وتدخل دائرة اللعن


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إعلان صفقة الاستثمار الكبرى| انخفاض حاد للدولار بالسوق الموازي

احترس حركة واحدة تجعل البطاطس فاسدة |نفعلها فى المنزل

دراسة تكشف: الفرجة على التلفزيون هتخليك في نص هدومك قدام شريك حياتك

بربع الثمن.. أرخص طريقة لعمل وتخزين الكفتة قبل رمضان

فيديو

اللي بيحصل ده قلة أدب وتطاول.. يوتيوب يحذف أغنية حسام حبيب «كدابة»

أحمد سلامة يكشف سر غياب ابنته سارة عن التمثيل لفترة

السر فى قطعة القماش.. سبب قتل مدرس الفيزياء طالب الدقهلية

شراكة وليست بيعا.. تفاصيل الصفقة الأضخم في تاريخ مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لولا دا سيلفيا الذى زارنا أخيرا

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

اﻟﻤﺰﻳﺪ