برلمانية: صفقة رأس الحكمة ستجذب ملايين السياح لمصر وتعيد الدولار لحجمه الطبيعي

قالت النائبة ولاء التمامى عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، إن الإعلان عن صفقة مشروع رأس الحكمة دفعة قوية للاقتصاد الوطني، وتأكيد على جدارة الاقتصاد المصري وقدرته على جذب استثمارات بعشرات المليارات من الدولارات. منوهه: ان الاعلان عن ضخ 35 مليار دولار في الاقتصاد الوطني خلال شهرين مكسب ضخم للسوق المصري وسيعمل على إحداث نقلة حقيقية.

ولفتت التمامى في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، أن إعلان رئيس مجلس الوزراء عن شراكة استثمارية مع دولة الإمارات، لتنفيذ مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة، بقيمة 35 مليار دولار، دفعة قوية للاقتصاد المصري، في ظل الجهود التى تبذلها الدولة حالياً لجذب الاستثمارات الأجنبية، لمواجهة تحديات العملة الصعبة، بتوجيهات الريس السيسي. مضيفا: رأس الحكمة سيجذب ملايين السياح لمصر وهو مشروع استثماري كبير للغاية ينتشل الاقتصاد من أزمته الراهنة ويعيد الدولار لحجمه الطبيعي.

واضافت عضو مجلس النواب، أن أي استثمارات جديدة، سينتج عنها توفير الآلاف من فرص العمل، وستسهم في إحداث انتعاشة اقتصادية بالبلاد. كما ىان هذه الصفقة الاستثمارية ستجذب صنعات عدة في الصناعة والزراعة وغيرها.

واختتمت التمامى بالقول، أن إعلان مدبولي عن صفقة رأس الحكمة بداية القضاء الفعلي على الأزمة الاقتصادية في البلاد وتوفير العملة الأجنبية.