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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فوز قائمة "المهندس يستحق" في انتخابات نقابة المهندسين الفرعية بالإسكندرية

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين، نتيجة انتخابات مجلس النقابة الفرعية بالإسكندرية، حيث فازت قائمة "المهندس يستحق" في الانتخابات التي أجريت اليوم بمقر نادي المهندسين بساباشا.

وشهدت الانتخابات حضور  ٢٩٨٤ مهندسا، وأسفرت نتيجة التجديد النصفي للنقابة الفرعية عن فوز المهندس باسل ياسر ١٣٢٥ صوت بمقعد شعبة ميكانيكا، والمهندسين وليد ماضي ١٤٤٩ صوت  ومحمد فتح الباب ١٣٤٦ صوت ومينا ميلاد ٩٨٣ صوت بمقاعد شعبة الكهرباء، والمهندس ميسرة الطحان ١٣٢٤ صوت بمقعد شعبة مدني، والمهندس محمد الرشيدي ١١٢٣ صوت بمقعد شعبة عمارة، والمهندس محمد السعدي ١٢٣١ صوت بمقعد شعبة بترول وتعدين وغزل ونسيج.

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وأكد الدكتور هشام سعودي نقيب المهندسين بالاسكندرية ووكيل أول نقابة المهندسين المصرية، إن الانتخابات شهدت إقبالا من المهندسين وصل إلى نحو 3000 مهندسا وهو معدل جيد مقارنة بالانتخابات السابقة.

وأجريت الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل وإجراءات أمنية مشددة، وذلك على مقاعد مجالس شعب الكهرباء، ومدني، وميكانيكا، وعمارة، والتعدين والبترول والفلزات، والكيمياء ونووي، وصناعة الغزل والنسيج والمنسوجات بالنقابة العامة، و7 أعضاء من الشعب الهندسية المختلفة لمجلس النقابة الفرعية بالإسكندرية.
جدير بالذكر أن من لهم حق التصويت في انتخابات نقابة المهندسين بالإسكندرية يبلغ نحو ٩٩ ألف مهندسا في الانتخابات.

وتنافس على مقاعد النقابة الفرعية ١٦ مهندسا في شعبة الكهرباء، و٩ مهندسين ميكانيكا، و٧ مهندسين مدني، و٩ مهندسين عمارة و٥ مهندسين غزل ونسيج وتعدين وبترول وفلزات.

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