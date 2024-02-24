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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

BMW تستدعي ما يقرب من 80 ألف طراز بسبب مشاكل تقنية

صدى البلد

ستستدعي شركة BMW ما مجموعه 79.670 سيارة في الولايات المتحدة، بما في ذلك 10 نماذج من سيارة Rolls-Royce Spectre، لأنها معرضة لخطر فقدان أدوات مساعدة المكابح، مثل نظام المكابح المانعة للانغلاق (ABS) والتحكم الديناميكي بالثبات (DSC).

 

لم توضح BMW بعد كيف علمت بالمشكلة، ولكنها استشارت سجلات الموردين لتحديد أن المشكلة تؤثر على المركبات من طرازي 2023 و2024، وتؤثر على الاحتراق الداخلي والمركبات الهجينة والكهربائية.

 

ذكرت شركة صناعة السيارات أن الخلل ينبع من مشكلة في نظام الفرامل المدمج (IB)، والذي قد لا يعمل وفقًا للمواصفات. وقد يؤدي ذلك إلى انخفاض وظائف المساعدة في الطاقة، مثل تلك المذكورة أعلاه.

 

تقول BMW إن وظائف الطاقة فقط هي التي تتأثر، مضيفة أن المكابح الميكانيكية ستظل تعمل كما هو مصمم في حالة ظهور المشكلة. بالإضافة إلى ذلك، لا يزال توزيع قوة الفرامل متاحًا، وكذلك الوظيفة التي تقوم تلقائيًا بتشغيل فرامل الانتظار للمساعدة في إبطاء سرعة السيارة في حالات الطوارئ.

 

وعلى الرغم من ذلك، فإن فقدان نظام ABS ونظام التحكم الديناميكي بالثبات (DSC) يمكن أن يزيد من مسافات التوقف، ويمكن أن يمثل مشكلة بشكل خاص في فصل الشتاء أو الطقس العاصف. وفقًا للإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA)، قد تزيد هذه المشكلة من خطر وقوع حادث.

 

ونتيجة لذلك، تطلق BMW حملة استدعاء على بعض طرازات 5-Series و7-Series وI5 وI7 وX1 وX5 وX6 وX7 وXM وRolls-Royce Spectre. يمكنك التحقق مما إذا كانت سيارتك مدرجة في الاستدعاء باستخدام أداة البحث عن رقم VIN الخاصة بـ NHTSA.

 

تخطط شركة صناعة السيارات لبدء التواصل مع المالكين في 5 أبريل وستطلب منهم إعادة سياراتهم إلى وكيل قريب، وسيتم استبدال نظام الفرامل المتكامل للمركبات دون أي تكلفة.

BMW Rolls-Royce Spectre المكابح spectre Rolls-Royce

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