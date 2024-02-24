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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بورشه تؤكد اقتراب وصول سيارتها الخارقة المنتظرة

صدى البلد

احتفلت بورشه بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين لتأسيسها في عام 2023 مع سيارة Mission X الخارقة. قدمت لمحة عن المستقبل الكهربائي، ولكن لم يكن هناك الكثير من الأخبار منذ ذلك الحين. 

 

قال الرئيس التنفيذي لشركة بورشه، أوليفر بلوم، مؤخرًا إن القرار بشأن ما إذا كان سيتم إنتاج السيارة أم لا سيتم اتخاذه في وقت لاحق من هذا العام.

صرح رئيس بورشه لمجلة CarSales الأسترالية أن التعليقات التي تم تلقيها بعد ظهور Mission X لأول مرة في يونيو الماضي كانت "إيجابية بشكل كبير". وقال المدير التنفيذي البالغ من العمر 55 عاماً: "إنه حافز كبير لنا لتصنيع السيارة". وفي حالة الموافقة عليها، ستكون السيارة الرابعة من نوعها من زوفنهاوزن، على خطى 959، وكاريرا جي تي، و918 سبايدر.

 

التزمت بورشه الصمت بشأن المواصفات الفنية للمفهوم المذهل، لكننا نعلم أن طول Mission X يبلغ حوالي 177.1 بوصة، وعرضها 78.7 بوصة، وأقل من 47.2 بوصة. 

تحتوي على قاعدة عجلات 107.5 بوصة وعجلات متداخلة (20 بوصة أمامية و21 بوصة خلفية)، مع بطارية مثبتة خلف المقاعد. عندما ظهر المفهوم لأول مرة، قيل لنا أن السيارة الخارقة لديها نسبة قوة إلى وزن تبلغ على الأقل حصانًا واحدًا لكل كيلوغرام واحد (2.2 رطل).

 

روجت بورشه أيضًا لأرقام قوة سفلية أعلى من 911 GT3 RS (992)، والتي تولد 409 كجم من القوة السفلية الإجمالية عند 124 ميلاً في الساعة (200 كم / ساعة) و 860 كجم عند 177 ميلاً في الساعة (285 كم / ساعة). كما يمكن لـ Mission X أيضًا شحن البطارية بشكل أسرع مرتين تقريبًا من Taycan Turbo S. ومع ذلك، كان ذلك قبل أن تقفز Taycan 2025 من 270 كيلووات إلى 320 كيلووات. يمكن الآن للسيارة الكهربائية ذات الأربعة أبواب أن تشحن بطاريتها من 10 إلى 80 بالمائة خلال 18 دقيقة.

 

ستتنافس Mission X ببنيتها بقوة 900 فولت مع Rimac Nevera، التي تم تصميمها لدعم الشحن بقدرة 500 كيلوواط. يمكن لـ Lotus Evija التعامل مع 350 كيلووات.

 

بعد مرور ما يقرب من عام على ظهورها لأول مرة، لا يزال إنتاج Mission X لغزًا. تزعم تقارير متعددة أن قوتها تبلغ 1500 حصان تقريبًا، لكن يعتقد البعض الآخر أنها أقرب إلى 1700 حصان، إن لم يكن أكثر. ليس من الواضح عدد المحركات الموجودة بها، على الرغم من أننا نحسب وجود محركين على الأقل لتمكين تصميم الدفع الرباعي، حيث تحتوي السيارات المنافسة مثل Nevera وEvija على إعداد رباعي المحركات.

ستكون نسخة الإنتاج اللاحقة من Mission X أسرع سيارة إنتاج قانونية للطرق في نوربورجرينج. سيكون وقت التغلب عليه هو 6 دقائق و 35.18 ثانية حققته سيارة Mercedes-AMG One. يعد مسار الجحيم الأخضر مسارًا صعبًا، خاصة بالنسبة للسيارات الكهربائية، نظرًا لأنه عبارة عن حلبة طويلة تمتد لمسافة 12.94 ميلًا (20.83 كيلومترًا).

 

من السابق لأوانه تحديد عدد السيارات التي يمكن تصنيعها، لكن 918 سبايدر اقتصرت على 918 نسخة بينما كان لدى كاريرا GT قبل ذلك إنتاج 1270 نسخة. كان الطراز 959 أكثر ندرة حيث تم تجميع 292 سيارة عملاء فقط.

بورشه Mission X Rimac Nevera Mercedes-AMG One amg AMG One

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