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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فحوصات هامة للحفاظ على سيارتك بحالة جيدة

صدى البلد

تحتاج السيارة الى تعامل وعناية خاصة للحفاظ على حالتها الفنية في أفضل حال وعدم تعرضها لأعطال ميكانيكية مفاجأة تعرض حياة السائق والركاب للخطر.

 

أهم الفحوصات التي يجب القيام بها كل شهر للحفاظ على سيارتك

فحص الزيوت

عند فقدان زيت المحرك للزوجته أو وجود نقص كبير به لسبب ما! هذا قد يؤدي الى تلف كلي للمحرك.

 زيت الفرامل

يؤدي نقصان زيت الفرامل الى وجود خطر على السلامة، لأن نقص زيت الفرامل يعني أن الفرامل لن تعمل.

 

زيت المقود 

يؤدي نقص زيت المقود الى ثقلة، لهذا بفحصة كل شهر وعند كل سفر بالسيارة لتجنب المشاكل.

 

فحص سائل التبريد في السيارة

يؤدي نقصان سائل التبريد يعني ارتفاع حرارة المحرك وبالتالي تلفه والتصاق أجزاء المحرك ببعضها البعض وتكسر الأجزاء داخله.

 

فحص ضغط الإطارات

يهمل بعض السائقين مراقبة ضغط الإطارات، فقد يتسبب ذلك الى انفجاره في أي لحظة

 

 

 

فحص الزيوت ضغط الإطارات التبريد المقود الفرامل

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