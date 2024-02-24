احدث اسعار نيسان سنترا 2024 فى مصر

تتوفر السيارة نيسان سنترا موديل 2024 بفئتين في السوق المصري هما BASE و UPPER ، وتعتبر أحد أشهر اصدارات العلامة التجارية اليابانية مع نيسان صني.

نيسان سنترا موديل 2024

أسعار السيارة نيسان سنترا موديل 2024

نيسان سنترا موديل 2024 فئة BASE بقيمة تصل الى 821,000 جنيه

نيسان سنترا موديل 2024 فئة UPPER بقيمة تصل الى 999,000 جنيه

نيسان سنترا موديل 2024

مواصفات السيارة نيسان سنترا موديل 2024

حصلت السيارة نيسان سنترا موديل 2024 بمحرك سعة 1600 سي سي، ينتج قوة تصل الى 118 حصانا، رباعي الأسطوانات 4 سلندر، وناقل سرعات أوتوماتيك من نوع CVT، و 154 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، ومنظومة جر أمامي للعجلات.

تتسارع السيارة نيسان سنترا موديل 2024 عندما تنطلق من نقطة الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية بلغت 10.9 ثانية، و السرعة القصوى نحو 180 كيلومتر في الساعة.

تأتي نيسان سنترا موديل 2024 بمنظومة التوزيع الالكتروني للمكابح EBD، منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، بالإضافة إلى خاصية دعم المكابح BA، إلى جانب تجهيزات أخرى مثل مرايات جانبية كهربائية، كهربائي التحكم.

كما تتوفر السيارة نيسان سنترا موديل 2024 بمكابح مانعة للانغلاق ABS، وقفل مركزي للأبواب، وإنذار مانع للسرقة، وكاميرا خلفية وحساسات ركن لسهولة الاصطفاف، وزجاج كهربائي.

نيسان سنترا موديل 2024

قياسات وأبعاد السيارة نيسان سنترا موديل 2024

الطول الكلي: 4.615 متر.

العرض الكلي: 1.760 متر.

الارتفاع الكلي: 1.495 متر.

ارتفاع السيارة عن الأرض: 165 مم

قاعدة العجلات: 2.700 متر.

سعة صندوق السيارة: 510 لتر.