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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

فى مولات القاهرة والجيزة.. انتشار سيارات لاستخراج البطاقات وشهادات الميلاد فى دقائق

صدى البلد

أعلنت وزارة الداخلية أنه استكمالاً لإستراتيجية الوزارة الهادفة إلى تفعيل استخدام التكنولوجيا الحديثة للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية الجماهيرية الإلكترونية التي تقدمها قطاعات الوزارة والتى تسعى إلى تسهيل الإجراءات وسرعة تقديم الخدمات للمواطنين ، وفى ضوء استحداث قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية لسيارات الخدمة الفورية "إكسبريس" .

 وتقرر الدفع بعدد (3) سيارات لمواقع (داون تاون ومجمع البنوك "بالتجمع الخامس بمحافظة القاهرة") ، (هايبر وان بالشيخ زايد بمحافظة الجيزة) لإستخراج الأوراق الثبوتية وبطاقات الرقم القومى للمواطنين. 

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على مواكبة أوجه التطوير والتحديث بهدف التيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية.

 

 

استخدام التكنولوجيا الحديثة الاحوال المدنية التطوير والتحديث الخدمات الجماهيرية بطاقات الرقم القومى شهادات الميلاد قطاع الأحوال المدنية

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