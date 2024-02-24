الذهب يسجل مكاسب أسبوعية مع خسائر الدولار

ارتفعت العقود الآجلة للذهب ، مسجلة أول مكاسب أسبوعية في 3 أسابيع، وسط تراجع الدولار الأمريكي.

وعند التسوية، ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.8% إلى 2046.3 دولار للأونصة.

وجاءت مكاسب الذهب على الرغم من تصريحات مسؤولي الفدرالي على مدار الأسبوع بأن البنك قد يستغرق فترة أطول قبل أن يبدأ خفض الفائدة.

وسجل الدولار الأمريكي هذا الأسبوع أول خسائر أسبوعية في حوالي شهرين، كما تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية على مدار الأسبوع، مما جعل المعدن الأصفر أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وصرح عضو مجلس محافظي الفدرالي الأميركي كريستوفر والر هذا الأسبوع بأنه لا يتعجل مسألة تخفيضات الفائدة، مما عزز رهانات المستثمرين ضد خفض معدلات الفائدة الأميركية قبل اجتماع يونيو حزيران.

كما أظهر محضر الفدرالي أن معظم مسؤولي البنك أبدوا مخاوفهم في آخر اجتماع من التسرع لخفض الفائدة.