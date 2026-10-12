عاطف مغاوري يُشيد باعتراض رئيس الجمهورية على المادة (25) ويرفض استخدام مصطلح "كيان" في مسمى الجامعة

​أكد النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم، تأييده الكامل وموافقته من حيث المبدأ على ما جاء في تقرير اللجنة البرلمانية وعلى اعتراض رئيس الجمهورية بشأن المادة (25) من مشروع قانون إنشاء جامعة تابعة للقوات المسلحة، مشيراً إلى أن اعتراض الرئيس يُكرّس ويكشف عن حقائق دستورية هامة؛ في مقدمتها تحقيق مبدأ المساواة وعدم التمييز بين المراكز القانونية المتساوية.

​ووصف "مغاوري" خلال الجلسة العامة اليوم الحوار الدستوري والقانوني الراقي الذي شهدته اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة الاعتراض الرئاسي بأنه يُعد وثيقة دستورية قيمة تُضاف إلى الدراسات والعدالة الدستورية في تحديد المراكز القانونية.

​وفي سياق متصل، طالب النائب باسم الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بإعادة النظر في إطلاق مسمى "جامعة كيان"، مشدداً على أن التاريخ العسكري والمصري يزخر بالأسماء الوطنية والرموز التي لا تحتاج إلى تفسير لدى المواطن المصري.

وأوضح أن لفظ "كيان" يرتبط في الوجدان العربي والمصري بـ"الكيان الصهيوني" الذي سلب وما زال يسلب حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وتسبب في ويلات الحرب والدمار وعدم الاستقرار بالمنطقة، داعياً إلى اختيار اسم يليق بالتاريخ المشرف للعسكرية المصرية.

​كما اقترح "مغاوري" تغيير اسم "مدينة 15 مايو" و"كوبري 15 مايو"، لكون هذا التاريخ يرمز إلى ذكرى النكبة واغتصاب فلسطين عام 1948، مقترحاً إبداله بأسماء تعكس قيم النصر والعبور الوطنية مثل "العبور" أو "6 أكتوبر"، اتساقاً مع الهوية التاريخية للجمهورية المصرية.