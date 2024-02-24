عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ندوة عن دور الشباب في مواجهة المشكلة السكانية بالأقصر

صدى البلد

عقد مجمع  إعلام الاقصر  ندوة بعنوان دور الشباب في مواجهة المشكلة السكانية وذلك  بحضور 70 عضو من مركز شباب طيبة العوامية .

انطلاق 45 رحلة بالون طائر بسماء الأقصر

بعد نشر الواقعة بصدى البلد.. الداخلية تضبط المتهمين بالنصب على مواطن في الأقصر

ياتى ذلك تحت رعاية  الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر وذلك في اطار اهتمام الدولة المصرية بمشكلتة الزيادة السكانية.

شارك فى الندوة صلاح رشوان مدير عام الشباب والرياضة بالأقصر وغادة رفعت مدير مجمع اعلام الأقصر - الهيئة العامة للاستعلامات دارت الندوة حول دور الشباب في مواجهة المشكلة السكانية  وتعريف القضية السكانية وتأثير المشكلة السكانية علي العملية التعليمية والاجتماعية والصحية والاقتصادية.
 

وأكد  صلاح رشوان في كلمته أن وتحتاج مشكلة الزيادة السكانية إلى الوقوف عندها طويلًا، وفهم أسبابها ومحاولة علاجها كى لا يمتد أثرها السلبى إلى المجتمع ككل، لأن ذلك سيؤدي إلى حدوث اختلالات في النظام المجتمعي في الدولة، وقد يسبب ظهور الجريمة وانتشارها بسبب تفشى البطالة وقلة فرص العمل وحاجة الناس إلى الدخل.

الأقصر الهيئة العامة للاستعلامات الشباب والرياضة الزيادة السكانية المشكلة السكانية هيئة العامة للاستعلامات زياده السكانية لقضية السكانية مركز شباب مدير عام الشباب والرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع إلى مستويات تاريخية| انهيار أسعار الذهب والدولار بعد إعلان الصفقة الكبرى

10 جنيهات مرة واحدة|انهيار الدولار بالسوق السوداء بعد توقيع اتفاقية رأس الحكمة

خبر صادم لتجار الدولار بالسوق السوداء

الزوجة العشيقة في الجنايات | تاجرت بـ ابن الليلة الحمرا قدام الجميع

إعلان صفقة الاستثمار الكبرى| انخفاض حاد للدولار بالسوق الموازي

مصطفى يونس: هداف الزمالك هيروح الأهلي.. وطارق يحيى يرد: متعودين على الكباري

دعاء ليلة النصف من شعبان مفاتيح الجنان.. أدركها بـ5 كلمات مع أذان المغرب

أمطار وسحب تحجب الشمس.. الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس المتوقعة اليوم

ترشيحاتنا

أصبحوا يتامى.. الأمم المتحدة: 77 مولوداً بغزة يتواجدون في 20 حضانة

لإنتاج ذخائر المدفعية .. بريطانيا تخصص أكثر من 300 مليون دولار لـ أوكرانيا

الجيش الصومالي: مقت.ل 30 إرهابيًا من حركة الشباب في شبيلي السفلى

تعرف على شروط منحة جامعة قطر وكيفية التقديم

دعاء ليلة النصف من شعبان لتفريج الهم.. كلمات بسيطة رددها اليوم وغدا

إبراهيم سعيد يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي مع لاعب محترف في الدوري المجري


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كيش بالبف بيستري| جديدة وغير تقليدية

مفاجأة كبرى.. علماء يكتشفون القصة الأصلية لخلل سياتل الخطير في الأرض

يسرا تستعرض أناقتها بإطلالة غير متوقعة| شاهد

فيل يعتدي على فتاة حاولت التقرب منه.. ماذا حدث؟

فيديو

دور مختلف .. هبة حسن تكشف عن أعمالها القادمة |خاص

اللي بيحصل ده قلة أدب وتطاول.. يوتيوب يحذف أغنية حسام حبيب «كدابة»

أحمد سلامة يكشف سر غياب ابنته سارة عن التمثيل لفترة

السر فى قطعة القماش.. سبب قتل مدرس الفيزياء طالب الدقهلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لولا دا سيلفيا الذى زارنا أخيرا

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

اﻟﻤﺰﻳﺪ