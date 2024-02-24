ندوة عن دور الشباب في مواجهة المشكلة السكانية بالأقصر

عقد مجمع إعلام الاقصر ندوة بعنوان دور الشباب في مواجهة المشكلة السكانية وذلك بحضور 70 عضو من مركز شباب طيبة العوامية .

ياتى ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر وذلك في اطار اهتمام الدولة المصرية بمشكلتة الزيادة السكانية.

شارك فى الندوة صلاح رشوان مدير عام الشباب والرياضة بالأقصر وغادة رفعت مدير مجمع اعلام الأقصر - الهيئة العامة للاستعلامات دارت الندوة حول دور الشباب في مواجهة المشكلة السكانية وتعريف القضية السكانية وتأثير المشكلة السكانية علي العملية التعليمية والاجتماعية والصحية والاقتصادية.



وأكد صلاح رشوان في كلمته أن وتحتاج مشكلة الزيادة السكانية إلى الوقوف عندها طويلًا، وفهم أسبابها ومحاولة علاجها كى لا يمتد أثرها السلبى إلى المجتمع ككل، لأن ذلك سيؤدي إلى حدوث اختلالات في النظام المجتمعي في الدولة، وقد يسبب ظهور الجريمة وانتشارها بسبب تفشى البطالة وقلة فرص العمل وحاجة الناس إلى الدخل.