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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في الذكرى الثانية للحرب .. رئيسة المفوضية الأوروبية تصل أوكرانيا وتشيد بالمقاومة

صدى البلد

أشادت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بالمقاومة الأوكرانية غير العادية، لدى وصولها إلى كييف اليوم السبت، في الذكرى الثانية للحرب الروسية.

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، أكدت فون دير لاين، أن المفوضية الأوروبية تقف بحزم مع أوكرانيا معنويا وعسكريا حتى تحررها في النهاية.

ووصل رؤساء وزراء إيطاليا وكندا وبلجيكا ورئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي إلى كييف في الذكرى الثانية للحرب.

من جانبه، أعلن الجيش الروسي، أن وزير الدفاع سيرجي شويجو، زار القوات في أوكرانيا في الذكرى الثانية للحرب.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان صادر اليوم السبت، إن شويجو زار منطقة تنفيذ العملية العسكرية الخاصة، واستمع لتقارير من قيادة مجموعة "وسط" بالجيش الروسي، حول الوضع الحالي في المنطقة وطبيعة تصرفات القوات هناك.

وأشار البيان إلى أنه تم إطلاع الوزير على أداء القوات الروسية للمهام القتالية في الاتجاه العملياتي المذكور.

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