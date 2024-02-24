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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

غدا.. وزير العمل يتفقد مواقع الإنتاج ببورسعيد ويسلم ذوي همم عقود توظيف

صدى البلد

يقوم وزير العمل حسن شحاتة غدًا الأحد، بجولة ميدانية، في محافظة بورسعيد، وسيكون في استقباله المحافظ اللواء عادل الغضبان، وقيادات مديرية العمل، ونواب برلمان بالمحافظة.

 يأتي الزيارة في إطار جولات الوزير في المحافظات ومواقع العمل بهدف تعزيز علاقات العمل بين أصحاب الأعمال والعمال في مواقع الإنتاج، ومتابعة تنفيذ خطط "الوزارة " والخاصة بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وبحسب بيان صحفي اليوم السبت، تتضمن جولة "الوزير" تسليم عقود عمل لذوي همم ، وشهادات إتمام دورات تدريبية لخريجي مركز التدريب المهني التابع للوزارة بالمحافظة ،وجوائز للمتفوقين منهم تساعدهم على إقامة مشروعات صغيرة ..ويشهد "الوزير "عرض فيديو عن نشاط "مديرية العمل " و"قصص نجاح متدربين وذوي همم".

ويتفقد "الوزير " شركتي"الضفائر الكهربائية"،و"كابسي "،ذات الاستثمار الأجنبي والمحلي..

ويعقد الوزير خلال جولته اجتماعا مع العاملين في مديرية العمل بالمحافظة لإجراء حوار معهم بشأن خطط ودور الوزارة في خدمة المواطنين ،والاستماع إلى استفساراتهم ورؤيتهم ..كما يتابع عرض البث التجريبي للمنصة الإلكترونية للعمالة غير المنتظمة على المواقع الداخلية،كثاني محافظة يشهد فيها الوزير "عملية البث" هذه، بعد محافظة الأسكندرية، وذلك منذ أيام قليلة.

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